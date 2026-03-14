Gönczi Gábor megszólalt a Békemenetről: Mi így mondunk köszönetet…

Gönczi Gábor családjával együtt készül a március 15-ei Békemenetre és egyben a nemzeti ünnepre is. A műsorvezető szerint ugyanis fontos és egyre fontosabb, hogy köszönetet mondjuk a magyar kormánynak, amiért emberfeletti erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy Magyarország ezekben a viharos időkben is a béke szigetét jelentse számunkra és a hozzánk érkező turisták számára is – írja a Bors.

Gönczi Gábor szerint a Békemenet nagyon fontos üzenetet közvetít a világ felé (Fotó: Mediaworks)

A Békemenet köszönetnyilvánítás a magyar kormány felé

Magyarországon tartja magát a kézzelfogható és mindenben érezhető stabilitás

Orbán Viktor lehetőséget teremt számunkra, hogy békében, biztonságban éljünk

Gönczi Gábor: A békéért és a biztonságért megyünk százezrével

„Természetesen idén is ott leszek a Békemeneten. Sőt, ott leszünk, hiszen engem a családom is minden alkalommal elkísér. Azt pedig előrebocsájtanám, hogy mi nem valami ellen, hanem valamiért vonulunk fel időről időre. A békéért és a biztonságért megyünk százezrével.”

A Békemenet arra is szolgál, hogy megünnepeljük, hogy a világ egyik legbiztonságosabb országában élhetünk.

„Egyfajta köszönetnyilvánítás ez a magyar kormány felé, hiszen az ő áldozatos munkájuknak köszönhető, hogy akár éjjel kettőkor is andaloghatunk Budapest utcáin anélkül., hogy bármitől tartanunk kellene. Egyébként többek között ez az egyik, ami a turisták szemében is vonzóvá teszi Magyarországot és a fővárost. Hát ezt ünnepeljük mi a Békemenettel” - kezdte a Borsnak Gönczi Gábor, a Tények műsorvezetője.

Gönczi Gábort családja is elkíséri a március 15-ei Békemenetre (Fotó: Mediaworks)

„Ez az, amiért biztosan mindannyian köszönettel tartozunk Orbán Viktor kormányának”

Az ismert és népszerű tévés hozzátette, a Békemenet egyúttal azt a közakaratot is kihangsúlyozza, hogy szeretnénk, ha tovább haladnánk a megkezdett úton, hiszen jól látszik, mi történne, ha a baloldal kerülne a kormányrúdhoz. „Miközben mi itt békében és biztonságban élhetünk, a szomszédunkban és a Közel-Keleten is háború dúl. Irán lezárta a Hormuzi-szorost, ezzel gátolva a világ kőolajszállításának egynegyedét. Minden bizonytalan és kiszámíthatatlan. Ebben a bizonytalan időben pedig van egy ország és egy főváros, ahol tartja magát a kézzelfogható és mindenben érezhető stabilitás. Ez az, amiért biztosan mindannyian köszönettel tartozunk Orbán Viktor kormányának és ezt a hálánkat rójuk le azzal, hogy most március 15-én ismét ott leszünk a Békemeneten, és megmutatjuk, hogy mi vagyunk a csendes többség, akik ha kell, hangosan is kiállunk a nemzeti kormány és a béke mellett. Egyúttal kinyilvánítjuk abbeli akaratunkat is, hogy mi a jövőben is ugyanebben az országban és fővárosban, ugyanilyen békében szeretnénk élni. Megmutatjuk, hogy azt szeretnénk, ha a gyermekeink és az unokáink is ugyanebben a békés és nyugodt légkörben nevelkedhetnének és élhetnének” - fogalmazott Gönczi Gábor.