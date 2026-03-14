Régi NB I-es ismerős bukkant föl, nem akármire készül Dárdai fenegyereke

Botrányokkal és kacskaringókkal tarkított pályafutás áll a korábbi Bundesliga-sztár mögött, de Änis Ben-Hatira 37 éves korára megkomolyodott és a fiatal labdarúgók igazi példaképe lett. Pedig tíz évvel ezelőtt még azért repült a Dárdai Pál dirigálta Hertha BSC élvonalbeli csapatából, mert a buszon összeverekedett egy fiatal játékostársával, amikor pedig az NB I-es Honvédban játszott (2019-20), terroristák támogatásával gyanúsították a német hatóságok. A berlini botránya utáni hétéves bolyongása során kilenc csapatban és öt országban (német csapatai mellett Törökországban, Tunéziában, Magyarországon és Görögországban) szerepelt tunéziai-német focista 2023 óta hazatért nevelőegyesületébe, és a Hertha tartalékcsapatának csapatkapitánya.

Dárdai Pál (balra) és Änis Ben-Hatira 2015-ben, még a Hertha Bundesliga-csapatának meccsén

A másodosztályba süllyedt Hertha – a Dárdai-dinasztiából jelenleg csak Dárdai Márton klubja – negyedik vonalbeli (Regionalliga) juniorjait két nagy öreg erősíti: Ben-Hatira mellett a másik, egykor Dárdai Pál irányításával a Bundesligában játszó, 39 éves szlovák Peter Pekarik. A Berliner Kurier szerint az NB I-et is megjárt Ben-Hatira még azért küzd példamutatóan, hogy visszatérhessen a proficsapatba.

– Példakép akarok lenni a fiatal játékosok számára. Ehhez természetesen elsősorban jól kell teljesítenem a pályán. Az edzői stábunk remek munkát végez, és a mindig nagyszerű edzésgyakorlatoknak köszönhetően totálisan fittnek érzem magam. Peka is még mindig egy futógép. Mindketten gyakran végzünk plusz edzéseket is. A fiataloknál néha hiányzik a higgadtság, de náluk még beleférnek a hibák. Igyekszem segíteni nekik ebben az öltözőben és a meccseken is. Ez jól működik – nyilatkozta a Berlinben született és felnőtt, de bevándorló család sarjaként 12-szer a tunéziai válogatottban szerepelt Ben-Hatira, aki bízik benne, hogy újra fel tudja hívni magára a Hertha-profik edzője, Cristian Fiel figyelmét is, aki egyszer már meghívta őt Dárdai Mártonék edzéseire.

Az U23-as juniorcsapat trénere, Rejhan Hasanovic mindenesetre nem győz áradozni a nála is három évvel idősebb veterán csapatkapitányáról: