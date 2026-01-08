Ketyeg az óra, az utolsó Dárdai is elhagyhatja a Herthát

A feljutást érő második helytől hat, az osztályozós harmadik pozíciótól öt ponttal lemaradva várja a 2026-os folytatást a Hertha BSC labdarúgócsapata a német Bundesliga-másodosztályban. Az óév utolsó három meccsén csak két pontot szerzett berlinieknél utolsó mohikánként már csak Dárdai Márton maradt a nemrég még négytagú Dárdai-kontingensből. Egyre égetőbb kérdés, hogy a 23 éves magyar válogatott védő meddig tart ki a Hertha mellett?

Dárdai Márton célja visszajutni a Herthával a Bundesligába, de mi lesz, ha megint nem sikerül? (Fotó: picture alliance)

A 2023/24-es szezonban még a világ csodájára négy családtag is a Hertha proficsapatának sikereiért dolgozott, Dárdai Pál fiai trénereként. Aztán előbb az apával nem hosszabbították meg a vezetőedzői szerződését (a játékosként, majd edzőként és különböző más munkakörökben 1997-től a berlinieket szolgált szakember a közelmúltban lett az Újpest sportigazgatója), majd a három fiú közül a legfiatalabb, Dárdai Bence szerződött a Wolfsburghoz, a legidősebb fivér, Dárdai Palkó pedig a Puskás Akadémia NB I-es csapatához. Tehát ha utolsóként a középső testvér is elhagyná a nevelőegyesületét, 29 év után Dárdai nélkül maradna a Hertha.

Dárdai Márton feljut vagy feligazol?

Ez nagyon is valószínű forgatókönyv, még akkor is, ha Dárdai Mártont 2028-ig „jól fizetett” szerződés köti a klubhoz. Hűségesküt azonban nem tett, a legfrissebb nyilatkozatában is nyitva hagyta a kiskaput a távozása előtt.

„Hosszú út és időszak vezetett idáig, ezzel tisztában vagyok. Ezért vagyok igazán büszke arra, hogy már ilyen régóta megszakítás nélkül itt vagyok” – idézte a Bild Dárdait, aki az U10-es korosztály óta, azaz 14 éve játszik a Herthában, így fiatal kora ellenére szinte veteránnak számít a klubnál.

Az a feladatom, hogy ebben a szezonban feljussunk a Herthával. Ha ez sikerül, beszélgethetünk a következő kérdésről

– mondta Dárdai Márton, akinek a szavaiból leszűrhető: ha a harmadik év végén is a másodosztályban ragad a Bundesliga-élvonalból 2023-ban kieső Hertha, akkor szóba jöhet a távozása (a lap szerint már csak a magyar válogatott kerettagsága érdekében is).

A német másodosztály egyik legjobb védőjeként eddig is voltak kérők a topligából, de – eddig – mindig kitartott szeretett klubja mellett.