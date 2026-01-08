Ketyeg az óra, az utolsó Dárdai is elhagyhatja a Herthát
Közel három évtized után maradhat Dárdai nélkül a Hertha BSC. Dárdai Márton egyelőre a feljutásért küzd, de ha harmadszor sem sikerül, új helyzet áll elő.
A feljutást érő második helytől hat, az osztályozós harmadik pozíciótól öt ponttal lemaradva várja a 2026-os folytatást a Hertha BSC labdarúgócsapata a német Bundesliga-másodosztályban. Az óév utolsó három meccsén csak két pontot szerzett berlinieknél utolsó mohikánként már csak Dárdai Márton maradt a nemrég még négytagú Dárdai-kontingensből. Egyre égetőbb kérdés, hogy a 23 éves magyar válogatott védő meddig tart ki a Hertha mellett?
A 2023/24-es szezonban még a világ csodájára négy családtag is a Hertha proficsapatának sikereiért dolgozott, Dárdai Pál fiai trénereként. Aztán előbb az apával nem hosszabbították meg a vezetőedzői szerződését (a játékosként, majd edzőként és különböző más munkakörökben 1997-től a berlinieket szolgált szakember a közelmúltban lett az Újpest sportigazgatója), majd a három fiú közül a legfiatalabb, Dárdai Bence szerződött a Wolfsburghoz, a legidősebb fivér, Dárdai Palkó pedig a Puskás Akadémia NB I-es csapatához. Tehát ha utolsóként a középső testvér is elhagyná a nevelőegyesületét, 29 év után Dárdai nélkül maradna a Hertha.
Dárdai Márton feljut vagy feligazol?
Ez nagyon is valószínű forgatókönyv, még akkor is, ha Dárdai Mártont 2028-ig „jól fizetett” szerződés köti a klubhoz. Hűségesküt azonban nem tett, a legfrissebb nyilatkozatában is nyitva hagyta a kiskaput a távozása előtt.
„Hosszú út és időszak vezetett idáig, ezzel tisztában vagyok. Ezért vagyok igazán büszke arra, hogy már ilyen régóta megszakítás nélkül itt vagyok” – idézte a Bild Dárdait, aki az U10-es korosztály óta, azaz 14 éve játszik a Herthában, így fiatal kora ellenére szinte veteránnak számít a klubnál.
Az a feladatom, hogy ebben a szezonban feljussunk a Herthával. Ha ez sikerül, beszélgethetünk a következő kérdésről
– mondta Dárdai Márton, akinek a szavaiból leszűrhető: ha a harmadik év végén is a másodosztályban ragad a Bundesliga-élvonalból 2023-ban kieső Hertha, akkor szóba jöhet a távozása (a lap szerint már csak a magyar válogatott kerettagsága érdekében is).
A német másodosztály egyik legjobb védőjeként eddig is voltak kérők a topligából, de – eddig – mindig kitartott szeretett klubja mellett.
„Korábban is fel-felmerült már ez, de nem akartam mindenképpen távozni. Voltak ajánlataim, de a végén mindig a Hertha mellett döntöttem. Előbb itt akartam megvetni a lábam, mielőtt másfelé kacsingattam volna” – mondta erről Dárdai Márton, akinek ebben a szezonban végképp sikerült a csapata húzóemberévé válnia, azaz akár a Herthával, akár másutt megérett a Bundesliga-szereplésre.
„Előbb együtt dolgoztam apámmal a Hertha BSC-nél, aztán két testvéremmel is, majd csak egyikükkel. Most másodszor vagyok itt egyedül. Mindenki járja a maga útját, és hamarosan talán visszatérnek. Karácsonykor együtt volt az egész család, de van egy WhatsApp-csoportunk is, amelyben napi rendszerességgel tartjuk a kapcsolatot” – idézte Dárdai Pál középső fiát a Kicker.
A Hertha legközelebb jövő szombaton az éllovas Schalke 04-et fogadja, a német Bundesliga-másodosztály 18. (első 2026-os) fordulójában.
A 2. Bundesliga állása:
- Schalke 37 pont
- Elversberg 34
- Darmstadt 33 (29-17)
- Paderborn 33 (28-18)
- Hannover 29
- Hertha 28
