Súlyos tünetekkel került kórházba Dárdai, azonnali kezelésre volt szükség
A tünetek olyan erősek voltak, hogy infúziós kezelésre volt szükség. Dárdai Márton betegség miatt hagyta ki a Hertha idei utolsó mérkőzését.
Dárdai Márton kihagyni kényszerült a Hertha péntek esti Bielefeld elleni találkozóját. A berliniek hazai pályán 1-1-es döntetlent játszottak a német másodosztály 17. fordulójában, de ami nagyobb baj, hogy a magyar válogatott védő kórházba került.
Dárdai Márton betegsége miatt kórházba került
Dárdai betegség miatt hagyta ki a meccset, de mint kiderült, súlyos esetről volt szó – számolt be róla a Magyar Nemzet. A magyar válogatott védő kórházba került, ahol azonnal infúziós ellátást kapott.
A Hertha tájékoztatása szerint Dárdai Pál fia gyomor- és bélrendszeri panaszokkal küzdött. Aztán kiderült, hogy tünetei – hányás és hasmenés – olyan erősek, hogy a kórházban azonnali infúziós kezelésre volt szüksége.
A berlini klub egyébként azzal, hogy döntetlent játszott 2025 utolsó bajnoki mérkőzésén, a Bundesliga 2 középmezőnyében zárta az évet. Legközelebb majd január 17-én a Schalke ellen játszik a Hertha, és remélhetőleg addigra Dárdai Márton újra bevethető lesz.
