Súlyos tünetekkel került kórházba Dárdai, azonnali kezelésre volt szükség

Dárdai Márton kihagyni kényszerült a Hertha péntek esti Bielefeld elleni találkozóját. A berliniek hazai pályán 1-1-es döntetlent játszottak a német másodosztály 17. fordulójában, de ami nagyobb baj, hogy a magyar válogatott védő kórházba került.

Dárdai Márton kihagyni kényszerült a Hertha péntek esti Bielefeld elleni találkozóját - Fotó: picture alliance / firo Sportphoto / Northfoto

Dárdai Márton betegsége miatt kórházba került

Dárdai betegség miatt hagyta ki a meccset, de mint kiderült, súlyos esetről volt szó – számolt be róla a Magyar Nemzet. A magyar válogatott védő kórházba került, ahol azonnal infúziós ellátást kapott.

A Hertha tájékoztatása szerint Dárdai Pál fia gyomor- és bélrendszeri panaszokkal küzdött. Aztán kiderült, hogy tünetei – hányás és hasmenés – olyan erősek, hogy a kórházban azonnali infúziós kezelésre volt szüksége.