Megőrül Dárdaiékért a leghűségesebb rajongó, megmutatta büszkeségeit - Videó

Ha Dárdai Pál a Hertha BSC leghűségesebb labdarúgója, majd edzője, akkor Dirk Johl a magyar klublegenda – és immár a fiai – legnagyobb rajongója.

Máig imádják Dárdai Pált a Hertha-szurkolók Fotó: AFP

A középkorú Hertha-szurkoló nem véletlenül fűzte hozzá a legutóbbi Instagram-posztjához, hogy "No Dárdai, no party", hiszen egészen mostanáig, Dárdai Pál eddigi mindhárom vezetőedzői időszaka után gyengébb eredményeket mutattak föl az utódai a kispadon. Johl most ezzel a felütéssel mutatta meg számos ereklyéjét az általa csak "Dárdai-fal"-ként emlegetett gyűjteményéből, amelyben akadnak meccsen viselt mezek Dárdai Páltól éppúgy, mint a Herthában szép sorban bemutatkozott fiaitól is: ifjabb Páltól (azaz Palkótól), Mártontól és Bencétől – sőt, utóbbi már az új Bundesliga-csapatában, a Wolfsburgban viselt mezével is megajándékozta a Dárdai-család hű rajongóját.

Dárdai Pál fiai is a Herthában nevelkedtek

A BVSC-től igazolt Dárdai Pál 1997 januárjától 2012 nyaráig futballozott a Herthában; megjárta vele a német másodosztályt éppúgy, mint a Bajnokok Ligáját (többek között Chelsea- és Milan-veréssel), a 286 Bundesliga-meccsével pedig máig klubrekorder. A visszavonulása után is hű maradt imádott berlini csapatához. Különböző posztokon dolgozott a Hertha sikeres utánpótlásképző akadémiáján, és bár jelenleg "csak" játékosmegfigyelőként számítanak rá, korábban három szakaszban (2015-19, 2021, 2023-24) összesen 247 tétmérkőzésen vezetőedzőként szolgált. A Berlinben született és a Herthánál nevelkedett, immár kivétel nélkül magyar válogatott fiai közül a ma már felcsúti Dárdai Palkó 53, a wolfsburgi Dárdai Bence 9, a jelenleg is a klubot erősítő Dárdai Márton pedig eddig 117 meccsen viselhette az első csapat mezét.