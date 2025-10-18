RETRO RÁDIÓ

Megőrül Dárdaiékért a leghűségesebb rajongó, megmutatta büszkeségeit - Videó

Mindenkitől van eredeti meccsmeze és úgy tartja: "No Dárdai, no party". Ilyen Dárdai Pál és családja rajongójának gyűjteménye.

Megosztás
Szerző: MM
Létrehozva: 2025.10.18. 16:45
Dárdai Pál Hertha Dárdai Márton Dárdai Palkó Dárdai Bence mez

Ha Dárdai Pál a Hertha BSC leghűségesebb labdarúgója, majd edzője, akkor Dirk Johl a magyar klublegenda – és immár a fiai – legnagyobb rajongója.

Máig imádják Dárdai Pált a Hertha-szurkolók
Máig imádják Dárdai Pált a Hertha-szurkolók        Fotó: AFP

A középkorú Hertha-szurkoló nem véletlenül fűzte hozzá a legutóbbi Instagram-posztjához, hogy "No Dárdai, no party", hiszen egészen mostanáig, Dárdai Pál eddigi mindhárom vezetőedzői időszaka után gyengébb eredményeket mutattak föl az utódai a kispadon. Johl most ezzel a felütéssel mutatta meg számos ereklyéjét az általa csak "Dárdai-fal"-ként emlegetett gyűjteményéből, amelyben akadnak meccsen viselt mezek Dárdai Páltól éppúgy, mint a Herthában szép sorban bemutatkozott fiaitól is: ifjabb Páltól (azaz Palkótól), Mártontól és Bencétől – sőt, utóbbi már az új Bundesliga-csapatában, a Wolfsburgban viselt mezével is megajándékozta a Dárdai-család hű rajongóját.

Dárdai Pál fiai is a Herthában nevelkedtek

A BVSC-től igazolt Dárdai Pál 1997 januárjától 2012 nyaráig futballozott a Herthában; megjárta vele a német másodosztályt éppúgy, mint a Bajnokok Ligáját (többek között Chelsea- és Milan-veréssel), a 286 Bundesliga-meccsével pedig máig klubrekorder. A visszavonulása után is hű maradt imádott berlini csapatához. Különböző posztokon dolgozott a Hertha sikeres utánpótlásképző akadémiáján, és bár jelenleg "csak" játékosmegfigyelőként számítanak rá, korábban három szakaszban (2015-19, 2021, 2023-24) összesen 247 tétmérkőzésen vezetőedzőként szolgált. A Berlinben született és a Herthánál nevelkedett, immár kivétel nélkül magyar válogatott fiai közül a ma már felcsúti Dárdai Palkó 53, a wolfsburgi Dárdai Bence 9, a jelenleg is a klubot erősítő Dárdai Márton pedig eddig 117 meccsen viselhette az első csapat mezét.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu