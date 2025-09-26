Akkora a baj Dárdaiéknál, hogy a sérülteket is kizavarták a pályára

Kiesése után már a harmadik szezonját tölti a német foci másodosztályában a Hertha Berlin. Noha 2023 nyarán a mihamarabbi visszajutás volt a terv, azóta egyszer sem volt reális esélye a klubnak a Bundesliga élvonalára. Sőt, jelenleg hat forduló után már vészharangokat kongatják Dárdai Márton együttesénél, vasárnap pedig újabb kőkemény csata jön idegenben a Nürnberg ellen.

Dárdaiék hat bajnokiból csak egyet nyertek meg a szezonban Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A Hertha jelenleg a 15., még éppen nem kiesőhelyen áll a ligában. Hat meccséből egyet nyert meg, hármat elveszített, kettő végződött döntetlenre. A helyzet súlyosságát jelzi, hogy az edzésen már a klub sportpszichológusa is ott van, sőt, a sérülteket is pályára küldték.

Sérültek segítik Dárdai csapatát

A Herthában jelenleg három olyan rutinos játékos van, akik korábban súlyos sérüléssel bajlódtak, s noha már a rehabilitációt végzik, egyelőre nem téma a visszatérésük. A gárda egyik tréningjén mégis a pályára küldték őket, Diego Demme, John Brooks és Paul Seguin a szakvezetés kérésére csatlakozott. Egy órán át végezték együtt a munkát a csapattársakkal, egyedül az egymás elleni játékot hagyták ki, valamint azokat a feladatokat, amelyben a labdarúgók testi kontaktusba kerülhettek egymással. Stefan Leitl vezetőedző szerint nagyon hasznos volt a jelenlétük.

A hangulatnak mindig jót tesz, ha ilyen fontos játékosok újra köztünk vannak. Ennek a triónak a Bundesligában is nagy tapasztalata van. A fiataljainknak fontos, hogy ők hárman itt vannak, segítenek a tanácsaikkal. Velük hamarabb túljutunk a holtponton

- indokolt a vezetőedző.