Fordulat, edzője ítéletet mondott a kispadra ültetett Dárdai Mártonról

Már a harmadik évét kezdte meg a német másodosztályban a szebb napokat látott Hertha BSC labdarúgócsapata, amelynek az előző két szezonban (9., majd 11. helyezetként) esélye sem volt beleszólni a feljutás kérdésébe. Most mindenki a legnagyobb esélyesek közé sorolta a mezőny legértékesebb játékoskeretével rajtolt berlini klubot – erre az első három fordulóban összekapart két ponttal jelenleg utolsó előtti (17.) Stefan Leitl gárdája. A berliniek nem engedhetnek meg maguknak még egy rossz meccset, mert akkor rekordgyorsasággal máris 10 pontra távolodhat tőlük az éllovas Hannover. Már csak ezért is rendkívül fontos a pénteki (18.30, tv: Aréna4), Elversberg elleni hazai folytatás, ami Dárdai Márton számára is vízválasztó lehet.

Dárdai Márton (balra) a posztriválisa kidőlésével új esélyt kapott a bizonyításra a Herthában Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A magyar válogatott védő stabil kezdőjátékosként kezdte a 2025/26-os futballszezont, de a nyakába varrták az első meccsek gyengélkedését (2-1-es vereség a Schalke otthonában, soványka hazai 0-0 a Karlsruhe ellen, és a Német Kupában is csak gól nélküli meccs és hosszabbítás utáni győztes 11-es párbaj Münsterben). Hibái, bizonytalankodásai miatt mindháromszor lecserélték a nyáron igazolt posztriválisára, Niklas Kolbéra. Sőt, legutóbb, Darmstadtban már kezdettől a kispadra kényszerítette őt a 196 centis óriás. Csakhogy a tavalyi, ulmi másodosztályú szezonja előtt évekig csak a negyedik-ötödik vonalban szerepelt Kolbe egyórányi játék után súlyos sérülést szenvedett; három bordáját törte és legalább két hónapig hiányozni fog. Akkor csereként ugrott be a helyére a klubikon Dárdai Pál középső fia, és a jelentések szerint végre jól játszott. Most pedig, az Elversberg elleni kulcsmeccsen visszatér a Hertha kezdőcsapatába Marco Rossi szövetségi kapitányunk kerettagja.

Dárdai Márton újra élvezi edzője bizalmát

"Mindent beleadni, mozgósítani a pozitív energiákat és megnyerni a meccset, mindegy, hogyan" – adta ki a jelszót a Darmstadtban már a régi, jól bevált Dárdai Pál-féle játékstílushoz visszatért Leitl edző, akinek rossz emlékei lehetnek a pénteki ellenfélről: miután februárban átvette a Hertha irányítását, a második meccsén 4-0-s vereségbe szaladtak bele az Elversberg vendégeként.