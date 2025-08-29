Fordulat, edzője ítéletet mondott a kispadra ültetett Dárdai Mártonról

Máris krízisbe került a Hertha, és elsőként a magyar válogatott védőn verték el a port. Most azonban új helyzet állt elő Dárdai Márton körül.
Már a harmadik évét kezdte meg a német másodosztályban a szebb napokat látott Hertha BSC labdarúgócsapata, amelynek az előző két szezonban (9., majd 11. helyezetként) esélye sem volt beleszólni a feljutás kérdésébe. Most mindenki a legnagyobb esélyesek közé sorolta a mezőny legértékesebb játékoskeretével rajtolt berlini klubot – erre az első három fordulóban összekapart két ponttal jelenleg utolsó előtti (17.) Stefan Leitl gárdája. A berliniek nem engedhetnek meg maguknak még egy rossz meccset, mert akkor rekordgyorsasággal máris 10 pontra távolodhat tőlük az éllovas Hannover. Már csak ezért is rendkívül fontos a pénteki (18.30, tv: Aréna4), Elversberg elleni hazai folytatás, ami Dárdai Márton számára is vízválasztó lehet.
A magyar válogatott védő stabil kezdőjátékosként kezdte a 2025/26-os futballszezont, de a nyakába varrták az első meccsek gyengélkedését (2-1-es vereség a Schalke otthonában, soványka hazai 0-0 a Karlsruhe ellen, és a Német Kupában is csak gól nélküli meccs és hosszabbítás utáni győztes 11-es párbaj Münsterben). Hibái, bizonytalankodásai miatt mindháromszor lecserélték a nyáron igazolt posztriválisára, Niklas Kolbéra. Sőt, legutóbb, Darmstadtban már kezdettől a kispadra kényszerítette őt a 196 centis óriás. Csakhogy a tavalyi, ulmi másodosztályú szezonja előtt évekig csak a negyedik-ötödik vonalban szerepelt Kolbe egyórányi játék után súlyos sérülést szenvedett; három bordáját törte és legalább két hónapig hiányozni fog. Akkor csereként ugrott be a helyére a klubikon Dárdai Pál középső fia, és a jelentések szerint végre jól játszott. Most pedig, az Elversberg elleni kulcsmeccsen visszatér a Hertha kezdőcsapatába Marco Rossi szövetségi kapitányunk kerettagja.
"Mindent beleadni, mozgósítani a pozitív energiákat és megnyerni a meccset, mindegy, hogyan" – adta ki a jelszót a Darmstadtban már a régi, jól bevált Dárdai Pál-féle játékstílushoz visszatért Leitl edző, akinek rossz emlékei lehetnek a pénteki ellenfélről: miután februárban átvette a Hertha irányítását, a második meccsén 4-0-s vereségbe szaladtak bele az Elversberg vendégeként.
Most itt a lehetőség a revansra, méghozzá az eddig csődöt mondott támadófutball helyett a régen bejáratott Dárdai-stílusban, és újra Dárdai Mártonnal a védelem bal oldalán.
Márton visszatér, élvezi a teljes bizalmunkat
– mondta a saját nevelésű védőről a 48. születésnapján a szezonbeli első győzelmére ítéltetett Hertha-edző.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.