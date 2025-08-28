Különös pletyka terjed Dárdai Pálról, kiderült az igazság

Újabban minden napra jut egy-egy friss hír Dárdai Pállal kapcsolatban a német sportsajtóban, pedig tavaly nyár óta nem dolgozik edzőként. A Bundesliga-másodosztályban ragadt Hertha BSC magyar meccsrekordere azóta az 1997 óta szolgált klubja kelet-európai játékosmegfigyelőjeként és márkanagyköveteként ténykedik – vagy mégsem?!

Dárdai Pál nem csak kutyájának él: kamu, hogy már nem dolgozik a Herthánál (Fotó: Koncz Márton / Nemzeti Sport)

A Bild arról ír, hogy egy pletyka szerint Dárdai már egyáltalán nem dolgozik a Herthánál. Olyan, akár egy fantom: érezni és látni is a jelenlétét, pedig valójában már nincs a berlinieknél. A lap ugyanakkor tiszta vizet önt a pohárba. Eszerint „nyilvánvalóan hamis” az a szóbeszéd, hogy a 49 éves futballszakember már nem végzi a fenti tevékenységeket. Nemrég éppen az ő ajánlására vett részt próbajátékon a Herthánál egy meg nem nevezett, tehetséges magyar kapus.

Dárdai a Hertha fantom edzője

A játékosként (1997-2012), majd három időszakban (2015–19, 2021, 2023–24) edzőként a Hertha élő legendájává vált Dárdai Pál a munkáján túl rendszeresen feltűnik a lelátón a fiai meccsein (Palkó a Puskás Akadémia, Márton a Hertha, Bence a Wolfsburg játékosa, és mindhárman magyar válogatottak, utóbbi kettő jelenleg is kerettag). Emellett gyakran autózik a balatoni nyaralójába a feleségével, Mónikával és a maltipoo kutyájukkal, Teddyvel.

De ami legutóbb témát szolgáltatott vele kapcsolatban a Herthánál: miközben lassan másfél évvel és két edzővel vagyunk a legutóbbi leváltása után, a jelenlegi vezetőedző, Stefan Leitl éppen visszaállította a csapat játékát a „Dárdai-stílusra”. Mint az utóbbi hat év minden berlini edzőjének, neki sem sikerült jobb eredményeket és látványosabb, modernebb játékot elérnie a Herthánál, noha Dárdai Pált mindháromszor ezen címszóval menesztették. Most, a másodosztályban is kieső (17.) helyig süllyedve Leitl is visszatért az alapokhoz, Dárdai biztos védekezésre, fegyelemre és kontrákra épülő futballjához. Mintha fantomként még mindig utóbbi irányítaná a csapatot.