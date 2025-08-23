Fájhat Marco Rossi feje, Fradi-játékosra bízza Cristiano Ronaldót?

Vészesen közelegnek a világbajnoki selejtezők, de ki lesz a balhátvéd? Cristiano Ronaldo várhat Marco Rossi kiválasztottjára, akár a Fradiból is?
Marco Rossi szövetségi kapitány jövő kedden hirdeti ki a magyar válogatott keretét a közelgő világbajnoki selejtezőkre. Sok szempontból nehéz dolga lesz az olasz-magyar szakvezetőnek, ezek közé tartozik majd a védelem összeállítása is. Az egyik neuralgikus pont már jó ideje a bal oldali belső védő kiléte, és a legfrissebb hírek szerint most sem lesz könnyű megtalálni azt, aki a szeptemberi meccseken szembenéz majd előbb (szeptember 6-án) az ír támadókkal, majd három nappal később a portugálokkal, köztük olyan világsztárral, mint Cristiano Ronaldo.
Évekig Szalai Attila volt a Rossi-csapat kirobbanthatatlan balhátvéde, de számára balul sült el az utóbbi két szezon: különböző okok miatt sem a Hoffenheimnél nem sikerült bizonyítania, sem a freiburgi, majd liége-i kölcsönjátéka során. A 2019-es bemutatozásától a tavaly nyári Európa-bajnokság magyar-svájci (1-3) csoportmeccséig csak elvétve kimaradt, azóta viszont 12 mérkőzésen csak egy félidőnyi játékpercet kapott Szalai most a Kasimpasában kezdett új életet. A török középcsapatban végre végigjátszotta az új szezon első két bajnokiját, igaz, mindkettőnek vereség lett a vége, de a Trabzonspor ellen (0-1) légiósunk volt a legjobb.
Más kérdés, hogy két évnyi szenvedés után két török bajnoki elég-e ahhoz, hogy a vb-selejtezőkre máris visszakerüljön a magyar válogatottba. Márpedig igény éppen volna egy rutinos balhátvédre.
A nemzeti csapatba Szalai helyére beépített, eddig 15-szörös magyar válogatott Dárdai Mártonról aggasztó hírek érkeznek Berlinből. A helyi sajtó szerint a levegőben lóg, hogy a 23 éves játékos kispadra kerüljön a német másodosztályban már harmadik éve bukdácsoló Herthában. Dárdai Pál középső fiát a szezon eddigi mindhárom meccsén lecserélte edzője, és a helyére törő 197 centis posztriválisa meggyőzőbb, mint a bele-belehibázó és gyakran bizonytalannak tűnő magyar futballista.
De vajon van-e más, akire Marco Rossi rábízhatná a fontos posztot?
Az egyik lehetséges megoldás Szalai Gábor mélyvízbe dobása lehet. A Fradi 25 éves védője már bő két éve gyakran szerepel a válogatott névsorában, de miután nyolc mérkőzésen a kispadig jutott, csak idén júniusban, a svédek elleni felkészülési találkozón (0-2) esett át a tűzkereszségen, akkor is csak a hajrá szűk negyedórája jutott neki.
Ha a válogatottban nem is, a klubcsapatában legalább újabban szorgalmasan gyűjti a tapasztalatot, a magyar bajnoki és a nemzetközi kupameccseken is: Robbie Keane vezetőedző a zöld-fehérek mind a négy NB I-es és mind az öt BL-selejtezőjén szerepeltette.
Ami a többi lehetőséget illeti, a teljesség igénye nélkül: kényszermegoldásként szóba jöhet a 64-szeres válogatott újpesti Fiola Attila vagy a Debrecenben újraindult 70-szeres válogatott Lang Ádám újbóli behívása; a fiatalok közül pedig a Konferencia-liga főtáblájának küszöbére érkezett ETO utánpótlás-válogatott védője, Csinger Márk.
A 40 éves Cristiano Ronaldo az eddigi 221 válogatott meccséből 6-szor játszott a magyar válogatott ellen. Egyetlen emlékezetes döntetlen (3-3 a 2016-os Európa-bajnokság csoportkörében) mellett ötször győzelmet ünnepelhetett. Csak az első, 2009-es vb-selejtezőn (magyar szempontból 0-1) nem szerzett gólt, a többi alkalommal – vb-selejtezőkön 3-0, 3-0 és 1-0, a 2021-es budapesti Eb-meccsen újra 3-0 – összesen 6 gól és 2 gólpassz volt a mérlege.
