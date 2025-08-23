Fájhat Marco Rossi feje, Fradi-játékosra bízza Cristiano Ronaldót?

Marco Rossi szövetségi kapitány jövő kedden hirdeti ki a magyar válogatott keretét a közelgő világbajnoki selejtezőkre. Sok szempontból nehéz dolga lesz az olasz-magyar szakvezetőnek, ezek közé tartozik majd a védelem összeállítása is. Az egyik neuralgikus pont már jó ideje a bal oldali belső védő kiléte, és a legfrissebb hírek szerint most sem lesz könnyű megtalálni azt, aki a szeptemberi meccseken szembenéz majd előbb (szeptember 6-án) az ír támadókkal, majd három nappal később a portugálokkal, köztük olyan világsztárral, mint Cristiano Ronaldo.

Marco Rossi marad egy régi megoldásnál, vagy kipróbálja a Fradi védőjét Ronaldo ellen? Fotó: AFP

Évekig Szalai Attila volt a Rossi-csapat kirobbanthatatlan balhátvéde, de számára balul sült el az utóbbi két szezon: különböző okok miatt sem a Hoffenheimnél nem sikerült bizonyítania, sem a freiburgi, majd liége-i kölcsönjátéka során. A 2019-es bemutatozásától a tavaly nyári Európa-bajnokság magyar-svájci (1-3) csoportmeccséig csak elvétve kimaradt, azóta viszont 12 mérkőzésen csak egy félidőnyi játékpercet kapott Szalai most a Kasimpasában kezdett új életet. A török középcsapatban végre végigjátszotta az új szezon első két bajnokiját, igaz, mindkettőnek vereség lett a vége, de a Trabzonspor ellen (0-1) légiósunk volt a legjobb.

Más kérdés, hogy két évnyi szenvedés után két török bajnoki elég-e ahhoz, hogy a vb-selejtezőkre máris visszakerüljön a magyar válogatottba. Márpedig igény éppen volna egy rutinos balhátvédre.

A nemzeti csapatba Szalai helyére beépített, eddig 15-szörös magyar válogatott Dárdai Mártonról aggasztó hírek érkeznek Berlinből. A helyi sajtó szerint a levegőben lóg, hogy a 23 éves játékos kispadra kerüljön a német másodosztályban már harmadik éve bukdácsoló Herthában. Dárdai Pál középső fiát a szezon eddigi mindhárom meccsén lecserélte edzője, és a helyére törő 197 centis posztriválisa meggyőzőbb, mint a bele-belehibázó és gyakran bizonytalannak tűnő magyar futballista.

De vajon van-e más, akire Marco Rossi rábízhatná a fontos posztot?

Az egyik lehetséges megoldás Szalai Gábor mélyvízbe dobása lehet. A Fradi 25 éves védője már bő két éve gyakran szerepel a válogatott névsorában, de miután nyolc mérkőzésen a kispadig jutott, csak idén júniusban, a svédek elleni felkészülési találkozón (0-2) esett át a tűzkereszségen, akkor is csak a hajrá szűk negyedórája jutott neki.