Nagy csapás fenyegeti Marco Rossit, Dárdai kikerülhet a csapatból

Ki lesz így a védelem bal oldalán a válogatott vb-selejtezőin?! Helyi sajtóhírek szerint Dárdai Márton a Hertha másodosztályban beragadt csapatából is kiszorulhat.

Szerző: MM
Létrehozva: 2025.08.22. 09:00
Módosítva: 2025.08.22. 11:38
Hertha válogatott Dárdai Márton vb-selejtező Marco Rossi

Két éve ilyenkor még szenzációként járta be a világsajtót, hogy Dárdai Pál vezetőedző három fiával dolgozott együtt a Hertha labdarúgócsapatában. Azóta a magyar klublegendát leváltották; a gyerekei közül előbb tavaly nyáron a legfiatalabb, Dárdai Bence, idén pedig a legidősebb, Dárdai Palkó hagyta ott a német másodosztályban ragadt berlini klubot. Helyi sajtóhírek szerint ráadásul az egyedüliként ott maradt középső fiút, Dárdai Mártont fenyegeti, hogy „repül a csapatból” – ahogy például a berlini BZ fogalmaz a „válságba került védőről”.

Dárdai Márton (balra) kikerülhet a Hertha másodosztályú csapatából
Dárdai Márton (balra) kikerülhet a Hertha másodosztályú csapatából Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Marco Rossi szövetségi kapitányunk magyar válogatottjának alapembere a lap szerint óriási bajba került nevelőegyesületénél. Noha a Hertha védelmének vezérszerepére szánták, most ő a csapat „problémás gyereke”. Pedig a csapata is szenved: a 2. Bundesligában 2-1-es vereség a Schalke vendégeként, majd soványka hazai 0-0 a Karlsruhe ellen, legutóbb, hétfőn pedig a Német Kupában hasonló eredmény hosszabbítással, de tizenegyesekkel továbbjutva a másodosztályban kiesőjelölt Münster otthonában – a gyenge játék mellett további párhuzam, hogy Stefan Leitl vezetőedző mindháromszor lecserélte Dárdait a nyáron igazolt, 197 centis posztriválisára, Niklas Kolbéra. A Schalke ellen már a szünetben, aztán a Karlruhe ellen csak a 90. percben, de Münsterben újra mindössze 55 percnyi játék után. Míg a Dárdai-fiú számlájára sok hibát és bizonytalankodást írnak, Kolbe beállásával stabilizálódott a Hertha védelme.

„A keserű igazság: Dárdai komoly válságba került. Korábban vitathatatlan volt a helye, most nyomás alatt van. És a konkurencia nem alszik – ellenkezőleg! Kolbe a kezdőcsapatért küzd, akár már vasárnap, Darmstadtban ő kezdhet” – írta a BZ, dicsérve a tavaly, 28 évesen a másodosztályú Ulmban feltűnt, de addig nyolc évig a negyed- és ötödosztályban szerepelt Kolbe játékát.

Pedig Dárdai Marci nem akárhogy hangolt nyáron a harmadik másodosztályú szezonjára: a menedzserirodája szervezésében 10 napos marbellai „előedzőtáborban” készült föl a berlini edzésekre, és bár a válogatottbeli szereplése miatt később kellett volna csatlakoznia, már a felkészülés első napjától a Herthánál dolgozott tovább.

Dárdai Márton 2020-ban, 18 évesen valósággal berobbant a Hertha akkor még élvonalbeli csapatába, azóta 111 tétmeccsen szerepelt a Bundesliga első két osztályában és a kupában (ezzel szemben Kolbe eddig csak 25 másodosztályú mérkőzésen játszott). Hiába azonban a fiatalabb Dárdai jelentősebb tapasztalata, a kritikák szerint ezt jelenleg nem tudja kivinni a pályára. Ahhoz, hogy megőrizze az eddig biztosnak vélt helyét, most már muszáj jobban teljesítenie.

Dárdai már, Szalai még nem jó?

A Berlin Live szerint is egyre kérdésesebbé válik Dárdai Márton helye a Hertha csapatában. A rossz formája és az esetleges kispadra kerülése a legrosszabbkor jön a magyar válogatott és szakvezetője, Marco Rossi számára, hiszen jövő kedden hirdet keretet a szeptember 6-án kezdődő világbajnoki selejtezőkre. Korábbi bal oldali belső védője, Szalai Attila még csak most kezdett új életet a török Kasimpasánál, miután két évig parkolópályán volt a Hoffenheim Bundesliga-csapatánál, illetve kölcsönjátékosként Freiburgban és a Standard Liége-nél. A török középcsapatban a Süperlig első két fordulójában végig pályán volt (így máris többet játszott, mint például Freiburgban fél év alatt); és bár legutóbb a Trabzonspor elleni meccs legjobbjának bizonyult, új klubja mégiscsak két vereséggel rajtolt.

A magyar válogatott szombathoz két hétre (szeptember 6-án) Írországban kezdi a vb-selejtezőket, majd három nappal később Portugáliát látja vendégül a Puskás Arénában.

 

