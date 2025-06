Dárdai Márton mindenkit meglepett Berlinben, ezt tette a nyaralás helyett

Eddig is szerették a Hertha szurkolói Dárdai Mártont, de tovább nőtt a szemükben azzal, amit most csinált. A Bundesliga-élvonalból 2023-ban kiesett és azóta a német másodosztályban ragadt berliniek 23 éves védőjének a júniusi, magyar válogatottbeli szereplése miatt jóval később kellett volna bekapcsolódnia a munkába, mégis jelen volt klubja nyári felkészülésének hétfői rajtján.

Dárdai Márton nyaralás helyett előedzőtáborozott, aztán a kelleténél előbb állt munkába (Fotó: Instagram/marton.dardai)

Ahogy arról a Berliner Kurier beszámolt: a mintegy 500 Hertha-drukkert is az edzőpálya szélére vonzó tréningre Dárdai Márton mellett az izlandi válogatott Jón Thorsteinsson is önszorgalomból érkezett meg, hogy kezdettől Stefan Leitl vezetőedző rendelkezésére álljon. A saját nevelésű magyar futballista szorgalmát és elszántságát jelzi, hogy már a felkészülésre is rákészült.

Dárdai Márton már a felkészülésre is rákészült

A Rogon menedzseriroda több játékosának 10 napos „előedzőtábort” tartott a spanyolországi Marbellán. Dárdaiék a mesterséges intelligenciára is támaszkodó 10 szakember és mérőműszerek segítségével, többek között berlini csapattársával, Linus Gechterrel és tucatnyi más Bundesliga-futballistával együtt dolgoztak az erőnlétükön.

„Minden tiszteletem, hogy a Hertha érdekében előbb hagytad abba a nyaralásodat!”;

„Öregem, mit csináltál a nyári szünetben, hogy ilyen bika erős vagy?”;

„No Dárdai, no party” – olvashatók tucatjával az elismerő kommentek Dárdai Márton Instagram-bejegyzésénél, aki már a válogatott felkészülési meccsei előtt pihent Zanzibáron, sőt a paradicsomi kelet-afrikai szigeten eljegyezte szerelmét, Tóth Vanesszát.

A Hertha a 2023/24-es szezont – még Dárdai Pál irányításával – a 9., a legutóbbit (2024/25) pedig a 11. helyen zárta.