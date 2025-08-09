„Sokat fáradozott értem" - Szabó Istvánnak hálálkodik a Fradi védője

Sok minden jellemzi Szabó Istvánt. Egyet kivéve: a félelmet. A Nyíregyháza edzője szombat este cseppet sem tart a Szabolcsba látogató labdarúgó-bajnok Ferencvárostól, amely Szabó korábbi játékosával, Szalai Gáborral érkezik.
Szabó István nyíregyházi vezetőedző azzal kezdte, hogy együttesével feldolgozta az első két bajnoki forduló negatív és pozitív fordulatait, így szombaton (20.15, TV: M4Sport) magabiztosan várják a Ferencvárost.
Sohasem félek, ezúttal is tudom, hogy a 3. fordulóban mi a tennivalónk a bajnoki címvédő ellen, amely nem két, hanem két és fél ütőképes csapatra való labdarúgóval rendelkezik. Ami bennünket illet: a Kisvárda ellen nagyon „beragadtunk”, odahaza nehezen szereztük meg az 1-1-es döntetlent. Aztán viszont Felcsúton, a Puskás Akadémia ellen olajozottan ment a játék. Utóbbi együttessel szemben a 85. percben még 2-1-re vezettünk, aztán sajnos kaptunk két gólt. Amikor ifjabb Dárdai Pál ollózós gólját láttam, csaknem megtapsoltam, de eszembe jutott: az ellenfél edzője ilyet nem tehet… Állíthatom, nem egy stagnáló Nyíregyháza várja a bajnokot
– mondta a Metropolnak Szabó. Mint a Kecskeméttel bajnoki ezüstérmet szerzett mester megjegyezte, két stadiont is képesek lennének megtölteni Nyíregyházán, így nem tizenegy, hanem tizenkét ellenfél vár a fővárosiakra.
A ferencvárosi Szalai Gábor számára különösen érdekfeszítő lehet ez a bajnoki találkozó, elvégre Szabó István keze alatt is játszott Kecskeméten.
Szabó István sokat fáradozott értem, amit ezúttal is köszönök. Szabolcsban mindig kemény kihívás vár a Fradira, és ez ezúttal sem lesz másként. Becsülöm a Nyíregyházát, de a mi tervünk – mint mindig - a győzelem. Ennek megszerzésében hiszek, bár azt nem tudom, hogy Robbie Keane vezetőedző pályára küld-e
– fogalmazott Szalai.
