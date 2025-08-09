„Sokat fáradozott értem" - Szabó Istvánnak hálálkodik a Fradi védője

Szabó István nyíregyházi vezetőedző azzal kezdte, hogy együttesével feldolgozta az első két bajnoki forduló negatív és pozitív fordulatait, így szombaton (20.15, TV: M4Sport) magabiztosan várják a Ferencvárost.

Szalai Gábor (jobbra) hálás Szabó István edzőnek Fotó: Szabó Miklós

Sohasem félek, ezúttal is tudom, hogy a 3. fordulóban mi a tennivalónk a bajnoki címvédő ellen, amely nem két, hanem két és fél ütőképes csapatra való labdarúgóval rendelkezik. Ami bennünket illet: a Kisvárda ellen nagyon „beragadtunk”, odahaza nehezen szereztük meg az 1-1-es döntetlent. Aztán viszont Felcsúton, a Puskás Akadémia ellen olajozottan ment a játék. Utóbbi együttessel szemben a 85. percben még 2-1-re vezettünk, aztán sajnos kaptunk két gólt. Amikor ifjabb Dárdai Pál ollózós gólját láttam, csaknem megtapsoltam, de eszembe jutott: az ellenfél edzője ilyet nem tehet… Állíthatom, nem egy stagnáló Nyíregyháza várja a bajnokot

– mondta a Metropolnak Szabó. Mint a Kecskeméttel bajnoki ezüstérmet szerzett mester megjegyezte, két stadiont is képesek lennének megtölteni Nyíregyházán, így nem tizenegy, hanem tizenkét ellenfél vár a fővárosiakra.

A ferencvárosi Szalai Gábor számára különösen érdekfeszítő lehet ez a bajnoki találkozó, elvégre Szabó István keze alatt is játszott Kecskeméten.

Szabó István sokat fáradozott értem, amit ezúttal is köszönök. Szabolcsban mindig kemény kihívás vár a Fradira, és ez ezúttal sem lesz másként. Becsülöm a Nyíregyházát, de a mi tervünk – mint mindig - a győzelem. Ennek megszerzésében hiszek, bár azt nem tudom, hogy Robbie Keane vezetőedző pályára küld-e

– fogalmazott Szalai.