„Kidobta volna a csapat” – Dárdai Pált aljasul hátba támadta bukott főnöke

2021 nyarán eurómilliókért vásárolta ki a Hertha a frankfurti szerződéséből, aztán a csapat lejtmenete láttán kirúgták Fredi Bobicot az ügyvezetői posztról. A berliniek korábbi német válogatott csatárából lett bukott vezetője – akit korábban kétszer is az év menedzserének választottak a Bundesligában – azóta (immár 2,5 éve) pereskedik a szerinte még neki járó 4 millió eurójáért (1,6 milliárd forint) az azóta legatyásodott, csőd szélére került és az élvonalból kiesett klubbal. Most egy YouTube-on megjelent podcast-beszélgetésben mondta meg a magáét, nem csak a Hertháról, de hajdani csapattársáról, majd beosztottjáról, Dárdai Pálról is, akit másodszor ő rúgott ki a vezetőedzői állásból.

Dárdai Pál vezetőedző (jobbra) és Fredi Bobic ügyvezető 2021-ben Fotó: DeFodi Images

Két szezonon keresztül, 20-22 éve (összesen 42 tétmeccsen) még csapattársakként küzdöttek vállvetve a Hertha sikereiért. Aztán úgy alakult, hogy a kétes hírű befektető pénzét ész nélkül szóró, Bajnokok Ligája-szereplést megcélzó, mégis akkoriban a kiesés ellen küzdő klub vezetői 2021 elején Dárdaira bízták a csapat megmentését (sikerült neki), majd nyáron ügyvezetőként a főnökének nevezték ki Bobicot. Utóbbi igazolásaival csak folytatódott a mélyrepülés, erre novemberben menesztette a klubikonnak számító trénert – akit aztán 1,5 év alatt három utódát "elhasználva" harmadszor is kineveztek a kispadra, miután Bobic repült. A jelenleg a varsói Legiánál dolgozó szakember most széthúzásra, egymásnak hazudozó és a saját pecsenyéjüket sütögető vezetőkre, "berlini bűzre" emlékszik a Herthánál tapasztaltakból.

Bobic szerint Dárdai nem jó edző

– Teljesen rosszul mértem föl a csapatot. Az a keret nagyon messze volt egy igazi csapattól. Voltak benne kukacos almák – mondta Bobic, maj így válaszolt a kérdésre, hogy rossz döntés volt-e részéről Dárdai Pál leváltása:

Á, most is ugyanúgy tennék. Máskülönben valószínűleg a csapat dobta volna ki őt.

Kevesen tudják, milyen hangulat uralkodott akkor az öltözőben.

Tulajdonképpen megmentettük őt, hogy sértetlenül távozhasson. Személyesen semmi bajom Pállal, de nem tartom őt jó edzőnek hosszú távon. Egyetlen dolgot tud jól, de azt is csak a Herthánál.

Mutassa meg valahol máshol, és akkor azt mondom: 'Tisztelet' – mondta Fredi Bobic, hozzátéve: a Hertha-szurkolók szerinte a múltban élnek. – Azt mondják, 'Ő a mi Pálunk és a mi Zeckénk' (Andreas "Zecke" Neuendorf, egy másik Hertha-ikon – a szerző), nekik örökké itt kell dolgozniuk. Engem viszont a minőség és a képzettség érdekel, nem az, hogy korábban játszottak-e a klubban.