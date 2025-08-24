Balhé a vereség után, kitört a botrány Gulácsiék égése miatt

A Bundesliga nyitófordulójában a Bayern München kiütéssel, 6–0-ra verte a Leipziget, ám a meccs utóéletét nem is a pályán látott különbség, hanem egy vitatott játékvezetői döntés határozza meg. A német szövetség ugyanis elismerte: a VAR olyan szituációba avatkozott közbe, amely nem tartozott volna a hatáskörébe – így Gulácsi Péterék érvényes találatát vették el.

Gulácsi Péter (kékben) hat gólt kapott a Bayern Münchentől (Fotó: EyesWideOpen)

Nem maradt kérdés a pályán: a Bayern München kiütötte a Lipcsét a Bundesliga rajtján, rögtön válsághelyzetbe sodorva Gulácsi Péter és Willi Orbán csapatát. A Bild arról számolt be, hogy a lefújás után válságértekezletet tartott a lipcsei klub, ahol Jürgen Klopp, a Red Bull globális futballigazgatója is jelen volt.

Gulácsi Péter együttese óvhatott volna

A botrányt az váltotta ki, hogy a 64. percben Antonio Nusa találatával 4-1-re szépített volna a Leipzig, ám a gólt később visszavonták. A bírók azzal indokolták, hogy a szituációt indító Castello Lukeba a szabadrúgás elvégzésekor kétszer is hozzáért a labdához. A játék azonban akkor folytatódott, sőt góllal zárult, és a hibát a pályán senki sem vette észre.

A szakértők szerint itt nem a játékvezetők utólagos észrevételéről volt szó, hanem arról, hogy a VAR központja avatkozott közbe – méghozzá szabálytalanul. A német szövetség képviselője, Alex Feuerherdt elismerte: a gól előtti szabadrúgás végrehajtása nem tartozik a videóbíró hatáskörébe, így jogtalan volt az ítélet.

A történet pikantériáját az adja, hogy a Bayernből Joshua Kimmich heves tiltakozása is nagy szerepet játszott a döntésben. A játékvezető emiatt kérdezett rá a VAR-nál, ahonnan „kivételesen” jelezték a szabálytalanságot – ami a szabályokkal szemben történt – írta a Magyar Nemzet.

Joshua Kimmich heves reklamálása váltotta ki a VAR szabálytalan közbelépését (Fotó: DeFodi Images)

A német sajtó most azon vitázik, mi történik, ha a Leipzig hivatalos óvást nyújt be. A Bild által megszólaltatott Manuel Gräfe játékvezető-szakértő szerint elméletben akár a meccs megismétlése is felmerülhetne, de a futball érdeke inkább az, hogy az ügy ne jusson idáig.

Egy sportbíróságnak kellene döntenie, hogy esetleg meg kell-e ismételni a mérkőzést. De senki sem akarja, hogy szőrszálhasogató jogászok, és ne a futballisták döntsenek egy meccs kimeneteléről. A Lipcse valószínűleg bölcsen teszi, ha annyiban hagyja az ügyet

– fogalmazott.

A lipcsei vezetők belenyugodtak a történtekbe, bár mérlegeleték az eshetőségeket, végül nem óvtak.