Áll a bál Berlinben, Dárdai beszólt korábbi játékostársának és főnökének

A korábbi U21-es válogatott balhátvédet és bal oldali középpályást, Mittelstädtet tavaly nyáron a VfB Stuttgart szerződtette – mindössze 500 ezer eurós (197 millió forint) kivásárlási árért. Ezt a Bundesliga-szinten aprópénznek számító összeget Bobic a menesztése előtt 10 nappal, tavaly január 18-án írta bele a tehetséges játékos szerződésébe, kiesés esetére. Pár hónappal később a Hertha így vesztette el egyik legnagyobb értékét. Dárdainak nem az fáj, hogy egyik kedvenc felfedezettje előrelépett a karrierjében, hanem az, hogy ebből szinte semmit sem profitált a berlini klub.

– Annak idején Maxival nyertük meg az U17-es bajnoki címet. Amint profi edző lettem, azonnal magamhoz vettem. Mindig szorgalmas volt. Mindig szerettem Maxit. Ezért most a Stuttgart meccseit is nézem, csak miatta – mondta Dárdai a Svábokkal együtt remekelő Mittelstädtről, akit sokan már a német válogatottságra is méltónak gondolnak.

– A Hertha még mindig nagyon sokat jelent nekem. Kisfiúként mindig az volt a célom, hogy Hertha-profi legyek. Nagyon sokat köszönhetek a klubnak. Csakhogy az utóbbi évek nehezek voltak. Annyi edzőnk volt, mind más elképzeléssel. Nehéz volt így fejlődni – magyarázta távozását és átmeneti visszaesését a mára újra magára talált focista.

Mittelstädt értékét 2019-ben, 22 évesen már 14 millió euróra (5,5 milliárd forint) becsülte a Transfermarkt, de a Hertha évekig tartó mélyrepülése őt is magával rántotta: három év alatt a hetedére zuhant vissza az értéke. Stuttgartban újra magára találva, jelenleg 5 millió euróra (2 milliárd forint) taksálják – 10-szer annyira, mint amennyit Bobic miatt kapott érte a nevelőegyesülete.