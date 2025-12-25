RETRO RÁDIÓ

Már a menedzser sem titkolja, válogatott focistát vinne a Fradi

Kész terv van arra az esetre, ha Tóth Alex távozna. A Fradi a magyar foci nagy ígéretét csábítja magához.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.25. 12:00
fradi tóth alex vitális milán

Legkésőbb nyáron létrejöhet a nagy üzlet, Tóth Alex egy topligában köthet ki a Ferencváros focicsapatából. Ebben az esetben a mindössze 20 éves játékos lesz az NB I történetének legdrágább játékosa. A Bors információja szerint a Fradi középpályása az olasz Juventusba mehet. Sőt, a Bors azt is tudni véli, hogy ebben az esetben ki érkezik Tóth helyére. A győri Vitális Milán egyelőre nem beszél konkrétumokról, menedzsere azonban bővebben reagált a lehetséges ügyletről.

Vitális Milán nyártól a Fradi játékosa lehet
Vitális Milán nyártól a Fradi játékosa lehet (Fotó: Czinege Melinda)

Vitális 2025-ben négy alkalommal szerepelt a válogatottban, emellett az NB I-ben őszi bajnok Győr egyik legjobbja. Nem csoda, hogy a 23 éves játékosra a Ferencváros is felfigyelt. A középpályás menedzsere, Filipovics Vladan a Csakfocinak beszélt a jövőről. Szerinte a szintlépéshez tökéletes választás lenne a Ferencváros.

Úgy látom, a játékos megérett a váltásra, meg kell tennie a következő lépést, a Fradi pedig a legjobb opció lehet a számára itthon. Milánnak tovább kell fejlődnie, egy előrelépés lenne a karrierjében és a válogatott szempontjából is, ha a nemzetközi porondon is minél többet játszhatna. És egy esetleges későbbi külföldi szerződés szempontjából is a legjobb helyre kerülhetne

– mondta Filipovics.

Győrieket akar a Fradi

Nem csak Vitális Milán lehet az, aki a vidéki zöld-fehérektől a fővárosi zöldekhez érkezik. Szintén jöhet a védelem egyik alapembere, Csinger Márk.

