Idén sem sikerül a Fradinak? A szurkolók már ítéletet mondtak

Egyetlen forduló van hátra az NB I-ből, mielőtt a csapatok téli szünetre vonulnak. A címvédő Fradi a 17. fordulóban 1-0-ra alulmaradt az év meglepetéscsapata, a Debrecen ellen, így könnyen lehet, hogy a hét szezon óta egyeduralkodó zöld-fehérek idén sem listavezetőként karácsonyoznak. A szezon első fele az előző két idényben is hasonlóan alakult, így a szurkolók egyáltalán nem estek pánikba.

Nagy a különbség a Fradi Európa-ligás és NB I-es szereplése között – Fotó: Polyák Attila

„Mindenki tudja, hogy a Fradi így is bajnok lesz, tavasszal megint rákapcsolnak, és akkor senki másnak nem lesz esélye” – fogalmazott az egyik szurkoló.

„Senki ne gondolja, hogy nem az FTC végez az élen. Az utóbbi évek legsikeresebb európai kupaőszén vannak túl. Nem gondolom, hogy tavasszal bárki képes lenne tartani a lépést” – írta a másik.

Nincs sok jelentősége a jelenlegi állásnak, a Ferencváros képes ennél sokkal magasabb fokozatra kapcsolni

– vélekedett a harmadik.

Ugyanakkor akadtak kevésbé magabiztos Fradi-szimpatizánsok is:

„Le a kalappal az Európa-liga-szereplés előtt, de a bajnokságban ez a negyedik vereség hazai pályán. Ez nagyon nincs rendben” – írta egy kevésbé pozitív drukker.

„Ezeken a pontokon elúszhat a bajnoki cím, reméljük, a riválisok is hibáznak”– fogalmazott a másik.

Idén sem a Fradi telel az élen?

Jelenleg a Ferencváros mindössze egy ponttal van lemaradva az ETO mögött, miközben a Debrecen is szorosan tapad Robbie Keane csapatára. A zöld-fehérek a következő fordulóban a DVTK otthonában javíthatnak, de az első hely visszaszerzéséhez az is szükséges, hogy a Puskás Akadémia megállítsa a menetelő Győrt.

Az Európa-liga-szereplés tükrében a Fradi továbbra is az NB I első számú esélyese, ám sok hasonló botlás már nem férhet bele, hiszen tavasszal az együttes nemzetközi porondon is érdekelt lesz. Az extra terhelés tehát nem szűnik meg, amely kihívást jelenthet az tavasszal is.

A Fizz Liga állása 17 forduló után: 1. Győri ETO: 32 pont (34:17) 2. Ferencváros: 31 pont (34:18) 3. DVSC: 31 pont (26:20)