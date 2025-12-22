Tóth Alex miatt bajba kerülhet a Fradi? 3 ok, amiért aggódhat a Ferencváros

Déjá vu érzése lehet a Fradi szurkolóinak, hiszen sorozatban harmadik alkalommal fordul elő, hogy a zöld-fehérek nem az NB I tabellájának élén fejezik be az őszi szezont. A Puskás Akadémia és a Paks után ezúttal a Győr karácsonyozik az élen. Az elmúlt idényekben mindez nem okozott különösebb fejfájást a magyar rekordbajnoknak, most azonban egyre több jel utal arra, hogy megszakadhat a sorminta, és az FTC tavasszal elveszítheti a bajnokságot.

Tóth Alex, az NB I legértékesebb játékosa távozhat a Fraditól (Fotó: Tumbász Hédi)

Kulcsemberek a távozás küszöbén

Az elmúlt hetekben Varga Barnabás és Tóth Alex neve is több külföldi csapat radarján felbukkant. Kubatov Gábor klubelnök az M4 Sportnak adott interjújában megerősítette: a Ferencváros mindkét játékos esetében nyitott az eladásra, amennyiben megfelelő ajánlat érkezik. Azonban távozásuk komoly érvágást jelentene Robbie Keane számára, hiszen Varga a csapat első számú gólvágója, míg Tóth Alex a középpálya egyik legfontosabb láncszeme. Ilyen radikális változások az idény közepén komoly kihívás elé állítják az edzőt, ezzel esélyt adva a riválisoknak.

Minden szem az Európa-ligán

A Ferencváros az elmúlt évek legjobb nemzetközi szereplését nyújtja az Európa-ligában. Robbie Keane együttese hat mérkőzés után is veretlen, és reális esélye van arra, hogy közvetlenül a nyolcaddöntőben kapcsolódjon csak be az egyenes kieséses szakaszba. Ez azt jelentené, hogy mindössze egy párharcot kellene megnyerni a legjobb nyolc közé jutáshoz, ami az elmúlt évtized egyik legnagyobb magyar klubsikere lenne. Ráadásul a játékosoknak ez lehet pályafutása legnagyobb sikere, ami akarva-akaratlanul, oda vezethet, hogy jobban koncentrálnak az Európa-liga meccseire. Mi több, a legnagyobb rivális, Győr elleni második bajnoki találkozóra éppen a Panathinaikosz és a Nottingham Forest elleni Európa-liga-összecsapások között kerül sor.

A Fradi odahaza gyengélkedik

Az elmúlt két évben talán még nem akadt ennyire kiegyensúlyozott kihívója az FTC-nek, mint az idei Győr. Borbély Balázs csapata ugyan az első egymás elleni mérkőzésen 2-0-ra kikapott a Fradi ellen, ennek ellenére az őszi idényt az élen zárta. Ez elsősorban annak köszönhető, hogy a Győr hazai pályán és idegenben egyaránt megbízható teljesítményt nyújt. Ugyanis az őszi szezonban az ETO mind a hazai, mind a vendég tabellán a második helyen végzett, miközben a Ferencváros idegenben gyűjtötte a legtöbb pontot, saját közönsége előtt viszont csupán a kilencedik legeredményesebb csapat volt.

Fizz Liga jelenlegi állása: 1. Győri ETO 35 pont (36-17)

2. Ferencváros 34 pont (35-18)

3. Paks 33 pont (39-26)