Ez jelentette a búcsút? Furcsa mozdulattal zárta az utolsó meccset Varga Barnabás

Ahogy arról beszámoltunk, a DVTK elleni 1-0-ás győzelemmel zárta a szezon első felét a Fradi. Robbie Keane vezetőedző együttesének ez volt az utolsó mérkőzése 2025-ben. Varga Barnabás – akit megfelelő ajánlat esetén már télen elenged a magyar rekordbajnok – ezúttal gólt nem szerzett, de a neve így is bekerült a jegyzőkönyvbe. Az utolsó, 95. percben egy feleslegesnek tűnő mozdulattal elkövetett szabálytalanság miatt sárga lapot kapott, majd a játékvezető szinte rögtön le is fújta a találkozót.

Bár Varga szerződéséből még másfél év hátra van, megállapodást kötött a klubbal, ha télen jó ajánlat jön érte, el fogják engedni. Erről Kubatov Gábor klubelnök beszélt az M4 Sportnak adott évértékelő interjújában. A 31 éves focista menedzsere azóta azt is elárulta a Metropolnak, csak olyan csapat lehet Varga Barnabás következő klubja, amely anyagi és több szakmai szempontnak is megfelel. Paunoch Péter szerint a „jó ajánlat” szakmailag mindenképpen egy olyan csapatot jelentene, ahol nem a védekezésre állnak be, hiszen ott a csatár legfőbb erőssége nem nagyon tudna érvényesülni.

Az ilyen csapatokat nem feltétlenül preferáljuk. Az is kulcskérdés szakmai szempontból, hogy vannak-e szélsői a csapatnak, hány csatárral játszanak és mennyi beadás jön a kapu elé, mert ezek alapvetően meghatározzák az olyan típusú csatároknak a gólérzékenységét, mint Barna. Ilyen szempontból kiszolgáltatott helyzetben van. Az anyagi szempontokkal egyelőre mi azért nem foglalkozunk, mert úgy gondolom, aki a Ferencvárossal meg tud egyezni Barna átigazolási díjáról, az nem kispályán lesz, és biztosan tud majd olyan anyagi ajánlatot nyújtani a játékosnak is, ami elfogadható

– nyilatkozta a menedzser.

Varga Barnabásnak a DVTK-FTC jelentette a búcsút?

Varga Barnabás természetesen kezdőként kapott lehetőséget péntek este a Fradi utolsó idei bajnoki mérkőzésén. A zöld-fehérek 1-0-ás győzelmet arattak a Diósgyőr otthonában, ám ezúttal nem a csatár, hanem egy védő, Szalai Gábor gólja döntött. Varga neve most csak egy sárga lap miatt került be a jegyzőkönyvbe, amit a találkozó utolsó, 95. percében gyűjtött be. Furcsa módon kiütötte a labdát a bedobáshoz készülő Bényei Ágoston kezéből. A játékvezető ezután le is fújta a találkozót.

A Ferencváros legközelebb majd csak január végén lép pályára az NB I-ben az ETO FC ellen, ám addigra már javában zajlik majd az átigazolási időszak. És ahogy a klubelnök fogalmazott, ha megfelelő ajánlat érkezik, elengedik Varga Barnabást – akinek tehát könnyen lehet, hogy a diósgyőri volt az utolsó fellépése zöld-fehér színekben.