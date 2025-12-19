RETRO RÁDIÓ

Egygólos meccsel zárta 2025-öt a Fradi, szoríthatnak a Puskás Akadémiának

A címvédő zöld-fehérek a kiesés elő menekülő Diósgyőr otthonába látogattak a Fizz liga 18. fordulójának nyitómeccsén. A DVTK-Fradi meccsen egyetlen gól született.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.19. 22:03
Fradi DVTK Robbie Keane NB I

Robbie Keane csapata a Debrecen elleni vereséget követően a Diósgyőr otthonában igyekezett javítani az ünnepek előtti utolsó NB I-es találkozóján. A várakozásoknak megfelelően a Ferencváros azonnal a találkozó elején a kapuja elé szögezte a hazaiakat: az átigazolási pletykák középpontjában lévő Tóth Alex előtt adódott a legnagyobb gólszerzési lehetőség, de a fiatal középpályás 9 méterről a kapus lábába lőtte a labdát. A DVTK-Fradi mérkőzés első félidejében csak a vendégek gyenge helyzetkihasználása miatt nem született gól. 

A második félidőben dőlt el a DVTK-Fradi találkozó
A második félidőben dőlt el a DVTK-Fradi találkozó Fotó: Fradi.hu

A második játékrészben visszafogottabban kezdett az FTC, a hazaiak egy ideig jól állták a sarat, egészen az 57. percig, amikor Kanikovszki beadása után az égbe fejelt labda Cisséhez került, ő Szalai Gáborhoz passzolt, aki öt méterről a kapuba lőtt (0-1). Néhány perccel később kis híján egyenlített a Diósgyőr: Szatmári fejese után Acolatse közelről a kapufára ollózott.

DVTK-Fradi: a zöld-fehérek győzelemmel zárták az évet

A hajrában is Acolatse állt a legközelebb gólszerzéshez, de ziccerben nem találta el jól a labdát, így maradt az 1-0. Ezzel a győzelemmel ideiglenesen a Ferencváros átvette a vezetést a bajnokságban az ETO-tól, viszont a Győr-Puskás Akadémia összecsapáson dől el, hogy Robbie Keane együttese az élen zárja-e az őszi szezont.

