Egygólos meccsel zárta 2025-öt a Fradi, szoríthatnak a Puskás Akadémiának

Robbie Keane csapata a Debrecen elleni vereséget követően a Diósgyőr otthonában igyekezett javítani az ünnepek előtti utolsó NB I-es találkozóján. A várakozásoknak megfelelően a Ferencváros azonnal a találkozó elején a kapuja elé szögezte a hazaiakat: az átigazolási pletykák középpontjában lévő Tóth Alex előtt adódott a legnagyobb gólszerzési lehetőség, de a fiatal középpályás 9 méterről a kapus lábába lőtte a labdát. A DVTK-Fradi mérkőzés első félidejében csak a vendégek gyenge helyzetkihasználása miatt nem született gól.

A második félidőben dőlt el a DVTK-Fradi találkozó Fotó: Fradi.hu

A második játékrészben visszafogottabban kezdett az FTC, a hazaiak egy ideig jól állták a sarat, egészen az 57. percig, amikor Kanikovszki beadása után az égbe fejelt labda Cisséhez került, ő Szalai Gáborhoz passzolt, aki öt méterről a kapuba lőtt (0-1). Néhány perccel később kis híján egyenlített a Diósgyőr: Szatmári fejese után Acolatse közelről a kapufára ollózott.

DVTK-Fradi: a zöld-fehérek győzelemmel zárták az évet

A hajrában is Acolatse állt a legközelebb gólszerzéshez, de ziccerben nem találta el jól a labdát, így maradt az 1-0. Ezzel a győzelemmel ideiglenesen a Ferencváros átvette a vezetést a bajnokságban az ETO-tól, viszont a Győr-Puskás Akadémia összecsapáson dől el, hogy Robbie Keane együttese az élen zárja-e az őszi szezont.