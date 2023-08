Dárdai borzalmasan kiakadt, hülyeségekkel provokálják a fiait

Három vesztes bajnoki után végre pontot szerezne Hertha Berlin a német másodosztályban. Az élvonalból kiesett focicsapat pocsékul indította a szezont, s Dárdai Pál vezetőedzőnek mással is meg kell birkóznia. A rossz eredmények miatt egyre több kritika éri a csapatot a sajtó és a szurkolók részéről, most éppen fiai miatt támadják a magyar edzőt. Mint ismert, Palkó, Márton és Bence is tagja a berliniek keretének, s rendszeresen játszanak is a bajnokikon.

Fotó: Nemzeti Sport

Dárdai Pál megunta a támadásokat, s a legutóbbi sajtótájékoztatón az asztalra is csapott - írja a Bors.

Szerintem ez lassan már a zaklatás irányába megy

– célzott a magyar klubikon csapatán belüli hangulattal kapcsolatos spekulációkra, sőt már-már vádakra. – Minden héten jönnek negatív cikkek a klubról. Megvannak a fiaink, hagyjuk őket észszerű környezetben fejlődni, és nem provokálni őket ilyen hülyeségekkel! A cikkírónak valószínűleg kattintásokra van szüksége. Csak egy dolgot tudok válaszolni: az első naptól mondom, amint egy játékosom észreveszi, hogy egy gyerekemet előnyben részesítem, az jelentse nálam vagy a vezetőknél. Akár névtelenül, akár személyesen nálam. Akkor azonnal feladom az edzői posztot.

A kieső Herthának még csak a középső fiú, Márton volt a tagja, a nyáron Palkó Fehérvárról, Bence az utánpótlásból érkezett.

A csapat ma a Fürth ellen lép pályára, életmentő lehet a győzelem.