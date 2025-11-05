„Elviselhetetlen fejfájás tört rám, és a bőröm paradicsompiros lett”: borzasztó betegség volt az oka

Egy londoni fiatal nő, Victoria Harman egy héten belül háromszor is átélte a sokkoló érzést. Eleinte migrénre gyanakodott, de amikor a fájdalom pillanatok alatt nulláról tízes erősségűre ugrott, tudta, hogy baj van. A kórházban az orvosok agyvérzésre, aneurizmára vagy szélütésre gyanakodtak, mivel tünetei rendkívül súlyosak voltak, de végül kiderült a legrosszabb.

A fiatal nő elviselhetetlen fejfájásra panaszkodott, majd egyszer csak erős testi tüneteket tapasztalt magán Fotó: Pexels

A fiatal nő állapota rohamosan rosszabbodott rövid időn belül

Victoria állapota rendkívül sokat romlott, ezért sorozatos vizsgálatok után végül kiderült, hogy a londoni nő reverzibilis agyi érszűkület-szindrómában (RCVS) szenved – ez egy ritka neurológiai betegség, amely hirtelen, villámlásszerű fejfájásokat okoz, az agyi artériák átmeneti beszűkülése miatt.

A diagnózis 2023 májusában teljesen megváltoztatta az életét. Victoria kénytelen volt feladni pörgős, közösségimédia-menedzseri karrierjét, hogy a gyógyulásra koncentráljon. Hónapokig erős gyógyszereket szedett, amelyek kimerítették és feledékennyé tették.

Egy ambiciózus, folyton rohanó embernek ez óriási törés volt. A stressz bármilyen formája akár végzetes is lehetett volna

– meséli Victoria.

A kényszerpihenő azonban új perspektívát adott neki. Rájött, mennyire fontos a testi-lelki egyensúly, és hogy az egészség mindennél előbbre való. Amikor elbocsátották betegszabadsága alatt, elhatározta, hogy valami értelmeset hoz létre. Így született meg a Rajani Baker, egy online vásárlási platform, ahol saját ruhatervei mellett független indiai tervezők alkotásait is árulja, különös hangsúllyal a női vállalkozók támogatására.

Victoria még mindig a felépülés útján jár, hiszen az RCVS mellett artériás szűkületet is diagnosztizáltak nála, de már képes önállóan dolgozni és beosztani az idejét – írja a The Mirror.

Megtanultam figyelni a testemre – időt szánok a pihenésre, természetjárásra, meditációra, sőt kutyás jógára is. Rájöttem, hogy a holnap nem magától értetődő. Ma már a hosszú távú, valóban értékes célokat keresek. Úgy érzem, új esélyt kaptam az életre – és ezt most a lehető legjobban szeretném kihasználni

– zárta le gondolatait Victoria.