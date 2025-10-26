Szédülés miatt fordult orvoshoz - most már csak pár éve maradt hátra a kétgyermekes édesapának

Alig pár éve maradt csak hátra annak a kétgyermekes édesapának, aki jelenleg minden erejével azért küzd, hogy a lehető legnormálisabb körülményeket teremtse meg a gyerekeinek arra az időre, ameddig még velük lehet. A 42 éves Paul Whitaker először 2023-ban tapasztalt gyengeséget, szédülést és ájulásérzetet, az orvosok pedig eleinte úgy vélték, szívbetegsége lehet.

Szédülés miatt fordult orvoshoz, mostanra csak pár éve maradt hátra a kétgyermekes édesapának / Fotó: GoFundMe

A Huntingdonból származó tűzoltónál végül 2024 áprilisában 3. stádiumú asztrocitómát – egy gyorsan növekvő agydaganatot –, diagnosztizáltak, miután a felesége észrevette, hogy az arca bal oldala le van konyulva. Paul ekkor MRI-vizsgálaton esett át, amely kimutatta a daganatot.

A férfi ezt követően több, a daganat méretének csökkentésére irányuló, kimerítő kezeléseken esett át, az éber állapotban végrehajtott koponyaműtéttől kezdve, a hét hetes sugárterápia és a 12 hónapos kemoterápiáig, az orvosok azonban tartanak tőle, hogy a daganat kiújul. Az őrparancsnok jelenleg adományokat gyűjt, hogy a pénzből egy újfajta kezelésen vehessen részt, ami több időt biztosítana neki a feleségével, Hayley-vel és a gyermekeikkel,a nyolcéves Noah-val és a hatéves Ethannal.

Amikor meghallottam, hogy 'magának agydaganata van’, mindent összeomlott, amit addig ismertünk. A prognózis lesújtó, az átlagos túlélési idő mindössze néhány év. Tisztában vagyunk vele, hogy a végén bele fogok halni ebbe a betegségbe, de ha el tudjuk halasztani, akkor élni szeretnénk a lehetőséggel

- mondta el Paul, aki a feleségével, amennyire csak lehet, igyekszik megóvni a gyermekeiket.

A kemoterápiába be kellett vonnunk a gyerekeket is. Fáradt voltam, hányinger gyötört, és nem volt étvágyam. Amíg csak lehet, normális életet akarunk élni

- tette hozzá a férfi.

Paul jelenleg amellett is küzd, hogy növelje a tudatosságot az agydaganattal kapcsolatban, mivel ő maga nem szenvedett a diagnózishoz kapcsolódó, „klasszikus tünetektől”, mi több, szinte semmit sem tudott erről a betegségről.

Akadnak emberek, akiknek fejfájásuk, rohamaik vannak – ezek a tünetek az agydaganatokkal hozhatók összefüggésbe. Az én tüneteim viszont nem voltak összhangban azzal, amire az emberek az agydaganat szó hallatán kapásból gondolnak, és szerintem a háziorvosoknak több eszközre lenne szükségük a diagnózishoz

- jelentette ki Paul.