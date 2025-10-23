Azt gondolták az orvosok, túldramatizálja a fájdalmát – alig pár lépésre volt a haláltól a fiatal lány

Egy egészséges, fiatal nő Cornwallból mindössze pár centire járt a haláltól, miután az orvosok többször is elszalasztották a lehetőségét annak, hogy azonosítsák a súlyos fertőzését. A 26 éves Skye Owen hátfájdalmát isiásznak tulajdonították, és úgy vélték, a lány csak túldramatizálja a helyzetet.

Az orvosok ragaszkodtak ahhoz, csak isiász gyötri a fiatal lányt / Fotó: Freepik – illusztráció

Többször is téves diagnózissal álltak elő az orvosok

A szabadtéri oktató Skye először csípőfájdalmat tapasztalt egy túrázással, szörfözéssel, valamint hegymászással töltött hétvége után, még 2024 szeptemberében. Eleinte nem tulajdonított neki nagy jelentőséget, amikor viszont a fájdalom a derekát is elérte, kért egy időpontot a háziorvosához. A rendelőben közölték vele, a fájdalmát isiász, vagyis ülőideg-gyulladás okozza, majd hazaküldték pihenni.

A fájdalom egy állandó, tompa fájdalom volt, és minden egyes lépésnél egy éles fájdalom nyilallt bele a lábamba

– emlékezett vissza Skye.

A nő kínjai azonban egyre csak rosszabbodtak, azonban hiába tárcsázták a szülei a 111-es orvosi segélyvonalat, továbbra is azt a választ kapták, csak isiászról lehet szó – ugyanezt mondta az a munkaidőn kívüli orvos is, aki később felkereste Skye-t, hogy megvizsgálja. Másnap reggel azonban a nő már mozdulni sem bírt, ezért délben kihívták a mentőket. Skye szülei ragaszkodtak ahhoz, hogy kórházba szállítsák, így azonnal a treliskei Royal Cornwall Kórházba vitték. A vizsgálatok – melyek főként az idegeket érintették, mivel továbbra is az volt a meggyőződés, hogy Skye-t isiász gyötri –, nem mutattak ki semmi rendelleneset, és már készek voltak hazaengedni a nőt. Végül fájdalomcsillapításra felvették egy másik osztályra, majd a dolgok ijesztő fordulatot vettek, amikor Skye belázasodott. Az MRI-vizsgálat ezt követően szeptikus ízületi gyulladást mutatott ki a bal keresztcsont csípőízületében és a csípőben, amely szepszissé fajult.

Körülbelül négy-öt napig feküdtem az első osztályon, mire rájöttek, hogy szepszisről van szó. Édesanyám és édesapám újabb vizsgálatot kértek, ekkor egy sokkal alaposabb MRI-vizsgálatot végeztek a csípőmön és a medencémen. Ekkor jöttek rá arra, hogy a vérmérgezés már az ízületeket is érintette, ez okozott akkora fájdalmat

– mondta el Skye, akit ezután megműtöttek, hogy eltávolítsák a fertőzést a csípőjéből, majd antibiotikumot kapott. A nővel utóbb közölték, el sem tudja képzelni, mennyire közel járt a halálhoz.