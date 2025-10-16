„A fiam izomfájdalmakra panaszkodott iskola után – órákkal később már halott volt”

Egyik nap Levi Syer még egy átlagos 16 éves fiú volt, aki iskola után a barátaival lógott, másnap pedig már az életéért küzdött.

A kórházban halt meg a 16 éves fiú Fotó: Pixabay

Szeptember 23-án Levi hazajött az iskolából, és izomfájdalmakra panaszkodott – majd alig néhány órával később kórházba szállították, ahol később elhunyt. A tinédzsernek gyomorpanaszai, hányingere és étvágytalansága volt, ami arra késztette az édesanyját, hogy másnapra időpontot egyeztessen az orvosnál.

Ám hajnali 1:30-kor Norliah-t egy hangos csattanás ébresztette fel, ami a fürdőszobából jött – Levi állapota jelentősen romlott, és hányni kezdett. Később a fiú beszéde összefüggéstelenné vált, édesanyja ekkor pánikba esve hívta a mentőket.

Életemben még soha nem láttam, hogy ennyire rosszul lett volna. Aztán megkérdezte tőlem: »Meg fogok halni?« Természetesen mindannyian azt válaszoltuk, hogy »nem«

- emlékezett vissza Norliah.

De tragikus módon az anyuka legrosszabb rémálma valóra vált, és Levit egy ausztráliai gyermekkórházba szállították. Közel 60 orvos és szakorvos több mint hat órán át kezelte az intenzív osztályon, mielőtt a tinédzser meghalt.

Norliah elárulta, hogy fiának arcán és testén lila „foltok” jelentek meg, mielőtt intubálták volna, hogy a folyadékot eltávolítsák a tüdejéből. Levi kétségbeesett családjával ezután közölték, hogy a fiú szíve leállt, az orvosok közel 90 percig próbálták újraéleszteni, sikertelenül.

A tinédzser a halálos meningococcus B típusú bakteriális fertőzés okozta szepszisben halt meg, kevesebb mint 24 órával azután, hogy először jelentkeztek nála a tünetek.

„Mindent megtettek, hogy megmentsék. Nem tehettek többet, mivel az orvos szerint (az agyhártyagyulladás) úgy terjed a szervezetben, mint egy szökőár” – mondta Norliah.

Levi ugyan Ausztráliában, az iskolában megkapta a Meningococcal ACWY elleni védőoltást, de a vakcina nem védett a leghalálosabb törzs, a meningococcus B ellen. Az Egyesült Királyságban a gyermekeket és fiatalokat beoltják a meningococcus B ellen, de nem mindenki veszi igénybe az ingyenes vakcinát - írja a Mirror.