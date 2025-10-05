"Összegörnyedtem, sikítottam, nem tudtam se ülni, se állni" - nem foglalkozott tüneteivel a nő, majd sürgősségi műtéttel mentették meg

Mint oly sok nő, aki megpróbálja összeegyeztetni a karriert az anyasággal, Melissa Gonzalez is az egészségét tette a fontossági lista legaljára. Miután hónapokig figyelmen kívül hagyta a figyelmeztető tüneteket, a folyton elfoglalt édesanya végül az életéért küzdött, amikor az orvosok felfedezték, hogy a bele teljes 360 fokban megcsavarodott.

A tünetek és állapota súlyossága miatt egy sürgősségi műtéttel tudták csak megmenteni a nő életét. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Egészsége a háttérbe szorult, miközben a tünetek lassan súlyosbodtak

Melissa napjai összefolytak: nemzetközi utazások, vezetői megbeszélések és az örök egyensúlyozás az ügyfelei, a kollégái és a családja között. Ennek eredményeként a 48 éves nő egészsége háttérbe szorult.

Volt, hogy egy hétig nem mentem vécére. Borzasztóan puffadt voltam. Tudtam, hogy valami nincs rendben. Övsömört kaptam, néha az ajkaim és a kezeim is elkékültek a Raynaud-szindróma miatt.

- mondta az édesanya.

Bár próbálta egészségét előtérbe helyezni, valami mindig közbejött. Végül egy cetlit ragasztott asztalára, amivel emlékeztetni akarta magát arra, hogy január 10-én egy kihívást kezd beleinek egészsége érdekében.

Azonban azon a napon, amikor el kellett volna kezdenie a programot, Melissa Seattleben dolgozott, távol az otthonától, amikor hajnalban a hotelszobájában szörnyű, elviselhetetlen fájdalomra ébredt. Először azt hitte, csak gáz vagy ételmérgezés okozza, de perceken belül olyan erős görcsei lettek, hogy alig kapott levegőt, a fájdalmat a vajúdáshoz hasonlította.

Utolsó alkalommal ilyet akkor éreztem, amikor a lányomat szültem. Összegörnyedtem, sikítottam, nem tudtam se ülni, se állni.

Melissa felhívta a kolléganőjét, aki ugyanabban a hotelben szállt meg, végül a sürgősségire vitték, ahol még le sem tudott ülni, mert hirtelen összeesett.

Az orvosok gyorsan rájöttek, mi a baj, a bele teljesen megcsavarodott. A véráramlás elzáródott, a salakanyag csapdába esett, Melissa pedig életveszélyes állapotban volt, ugyanis ha a bele kilyukad, szeptikus sokkba eshetett volna.

Közölték vele, hogy azonnali műtétre van szükség.

A sebész azt mondta: megpróbálhatjuk enyhíteni a fájdalmat és hazaküldhetjük, de ha ez tovább csavarodik, meghalhat. Üszkösödést kaphat, vagy kolosztómiás zsákot kell viselnie, vagy még rosszabb is lehet.

Ami a legjobban megijesztette, az az volt, hogy a nagymamája, Anna, a hatvanas éveiben gyomorrákban halt meg, így ő is attól tartott, hogy daganatot találnak benne.