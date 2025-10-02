„Fiunk ritka újszülöttkori betegséggel küzd – most harmadik, életmentő transzplantációra van szüksége”

A hároméves Teddy Nicholls harmadik, életmentő májátültetésére vár, de édesanyja szerint még mindig ő a társaság középpontja.

Fotó: Aleona / Shutterstock

A vidám kisfiú ritka betegségben, újszülöttkori haemachromatosis-al született, amely vashiányt okozott a májában, de az eddigi két átültetés sikertelen volt. Édesanyja, Emma elmondta, hogy a család most csak abban reménykedik, hogy valaki az NHS szervdonor-nyilvántartásba való felvételével megadja Teddynek az élet drága ajándékát.

A cambridgeshire-i Ramseyből származó Emma elmagyarázza, hogy mindazok ellenére, amit Teddy átélt, nem hagyja, hogy a dolgok elszomorítsák.

Ő egy rendkívüli személyiség, nagyon pimasz, és boldogságot hoz mindenkinek, akivel találkozik. Szerintem az ő elszántsága és makacssága segít neki átvészelni mindazt, amivel szembe kell néznie. A szervadományozás nagyon fontos. Ez a legjobb ajándék, amit az ember az életben kaphat! Annyi család van, akik ugyanolyan helyzetben vannak, mint mi

– mondta.

Teddynek, akinek van egy idősebb testvére, Theo, mindössze tíz hetes korában esett át az első transzplantáción, amikor egy elhunyt donortól kapott májrészt, akit szülei, Emma és Greg „szuperhősének” neveznek. A Mirror 2023-ban számolt be arról, hogyan kapott egy második, életmentő transzplantációt Emmától egy műtét során.

Az orvosok akkor azt mondták, hogy az egyetlen alternatíva az lett volna, ha várnak egy másik kisbaba elhunyt donor májára, ami „ritka”. A 34 éves Emma azt mondta:

Sajnos sebészi úton nem tudják megnyitni a vénákat. Jelenleg jól van, de már vannak jelei annak, hogy a mája romlik. Az orvosok szerint a legjobb megoldás egy teljesen új donor máj. Mindenki azt mondja, hogy fantasztikusan néz ki. Az orvosok pedig azt mondják, hogy várhat a megfelelő májra. Nem akarnak kockáztatni, olyat akarnak adni neki, ami a legjobb számára, és remélhetőleg olyat, ami tartós is.

Az anyuka elmondta, hogy az emberek folyton azt kérdezik tőle, hogy bírják, ő erre azt válaszolta, hogy amióta a gyermekük megszületett, adrenalinlöketben úsznak. Teddy folyton küzd, ezért ők is így tesznek - írja a Mirror.