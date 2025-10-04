Azt hitte a fiatal lány, vakbélműtét vár rá – ami ezután történt, teljesen lesokkolta

Egy 26 éves nő élete talán legnagyobb meglepetését élte át, amikor a kórházban kiderült: nem vakbélgyulladása van, ahogy azt hitte, hanem éppen szül. Az orvosokat és az ápolókat is sokkolta az eset, hiszen a nőnek korábban még a terhességi tesztje is negatív lett.

Vakbélműtét helyett kisbabája született a fiatal nőnek / Fotó: Pexels (Képünk illusztráció)

A fiatal nő, Megan Isherwood erős fájdalmak miatt került be a Blackpool Kórházba, az orvosok pedig eleinte vakbélgyulladásra gyanakodtak. Azonnal vizsgálatok sora következett, köztük CT- és ultrahang, amelyek azonban egészen más eredményt hoztak, miután az orvosok döbbenten pillantották meg egy kisbaba fejét és lábait. Megant ezután azonnal átszállították egy másik kórházba, azonban már út közben világra hozta a kisfiát, aki mindössze 2,1 kilogrammot nyomott.

A gyermek - akit az édesanyja Jacksonnak nevezett el -, légzése a születése után nem sokkal leállt, és újra kellett éleszteni. A mentősök gyors beavatkozásának köszönhetően azonban végül sikerült megmenteni az életét, mielőtt beértek volna a kórházba, ahol Jacksont az újszülött intenzív osztályra vitték. A kicsi a 33. héten jött a világra, pár nappal később pedig ismét leállt a légzése, de szerencsére az orvosok ezúttal is sikeresen visszahozták.

Szóhoz sem jutottam, nem tudtam elhinni, ami történt. Nem volt pocakom, nem voltak tüneteim, egyszer csak ott volt a kisfiam – a semmiből. Nem változtatnék semmin, de azt kívánom, bárcsak Jackson már a születése előtt tudatta volna velem, hogy itt van. Ő egy csoda

– mondta el Megan a lancashire-i Burnleyből.

A kórházban kiderült, mind az anya, mind a baba szepszist kapott, de az antibiotikumos kezelés után teljesen felépültek. Megan néhány órával azután, hogy beértek a kórházba, láthatta először a kisfiát. Végül szeptember 25-én engedték haza mindkettejüket.

A helyi közösség ezután összefogott a családért, miután kiderült, hogy a kisfiú teljesen váratlanul érkezett. Adományokkal és felszerelésekkel segítették ki az anyát, hogy megteremthesse a szükséges körülményeket a gyermekének, így mostanra már mindenük megvan. A kis Jackson is jól van, szépen cseperedik odahaza az édesanyja mellett. Megan azóta is alig hiszi el, milyen hihetetlen fordulatot vett az élete: egyik nap még súlyos hasi fájdalmak miatt rohant kórházba, másnap pedig már egy újszülött kisfiú édesanyja lett - derült ki a Mirror cikkéből.