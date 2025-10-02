Látványosabb, mint az Eiffel-torony: majd kibuggyantak Sofia Vergara mellei a ruhájából

Sofia Vergara ezúttal sem fogta vissza magát, rajongóinak egyenesen Párizsból küldött egy forró képeslapot.

Sofia Vergara párizsból jelentkezett be Fotó: Shutterstock

Sofia Vergara kiruccanása

Az 51 éves színésznő több fotót is megosztott közösségi média oldalán legutóbbi franciaországi látogatásáról, és a képek valóban igencsak figyelemfelkeltőek. Vergara ezúttal egy laza farmernadrágot viselt, felül pedig egy zebramintás fűzőt, ami látványosan kiemelte a dekoltázsát.

A képek egyikén az Eiffel-torony előtt pózol, de a fotón egyértelműen nem a híres nevezetesség vonzotta a tekinteteket.

A poszt alá csak ennyit írt:

Párizs mindig egy jó ötlet.

De itt nem állt meg a dögös színésznő: több fotót is közölt csodás kiruccanásáról. A következő képsorokon tovább csábítja népes rajongótáborát. Csodás rózsacsokor díszíti a szerencsés étterem asztalát, amelyben a világsztár vacsorázott Párizsban. Úgy látszik Sofia Vergara nem tudott várni az előétel kiérkezéséig: saját mutatóujjába harapott, persze csak azért, hogy a csábító képeit egy újabb fokozatra emelje.