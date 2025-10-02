Látványosabb, mint az Eiffel-torony: majd kibuggyantak Sofia Vergara mellei a ruhájából

A színésznő akár Párizs legnépszerűbb látványossága is lehetne.
Sofia Vergara ezúttal sem fogta vissza magát, rajongóinak egyenesen Párizsból küldött egy forró képeslapot.
Az 51 éves színésznő több fotót is megosztott közösségi média oldalán legutóbbi franciaországi látogatásáról, és a képek valóban igencsak figyelemfelkeltőek. Vergara ezúttal egy laza farmernadrágot viselt, felül pedig egy zebramintás fűzőt, ami látványosan kiemelte a dekoltázsát.
A képek egyikén az Eiffel-torony előtt pózol, de a fotón egyértelműen nem a híres nevezetesség vonzotta a tekinteteket.
A poszt alá csak ennyit írt:
Párizs mindig egy jó ötlet.
De itt nem állt meg a dögös színésznő: több fotót is közölt csodás kiruccanásáról. A következő képsorokon tovább csábítja népes rajongótáborát. Csodás rózsacsokor díszíti a szerencsés étterem asztalát, amelyben a világsztár vacsorázott Párizsban. Úgy látszik Sofia Vergara nem tudott várni az előétel kiérkezéséig: saját mutatóujjába harapott, persze csak azért, hogy a csábító képeit egy újabb fokozatra emelje.
