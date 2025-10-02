"Ha adnak, fogadd el" – Adómentes lett a TV2 sztárja! Sebestyén Katja szerint a nagy családoké a jövő

Sebestyén Katja életében mindig központi szerepet játszott a család és az értékteremtés, így nem meglepő, hogy boldogan mesélt az október elsején bevezetett törvényről, amely már a háromgyermekes édesanyáknak is biztosítja az adómentességet. Ő maga négy gyermek édesanyja, így tavaly október óta élvezi a kedvezményt, de külön öröm számára, hogy mostantól a háromgyermekes anyák is részesei lehetnek ennek.

Sebestyén Katja Sztárban Sztár leszek! egykori döntős versenyzője (Fotó: Hot! magazin archív)

Sebestyén Katja családja mellett a karrierjére is nagy hangsúlyt fektet

„Most már anyukám is élvezni fogja az adómentességet, mert ő három gyereket nevelt fel. Nagymamámék öten voltak, másik ágon tizenvalahányan, elég nagy család vagyunk” – mesélte Katja, aki számára a többgenerációs családi összetartozás mindig fontos érték volt.

A négygyermekes anyuka sosem csak a háztartásban találta meg önmagát: „Kórust vezetek, népzenei hagyományt őrzök, házat építek a saját kezemmel, értékteremtő életet igyekszem élni, mert ebben hiszek” – mondta. Anyai teendői mellett is mindig maradt ereje saját kreatív projektjeire, miközben gyermekeit is bevonta a közös élményekbe.

A családmodellről határozott véleménye van:

Nem tartom jó családmodellnek, amikor két emberből lesz egy. Sosem értettem, gyerekkoromban már öt gyereket akartam. Mondjuk most már többet nem szülök valószínűleg, maradok négygyerekes anyuka

– árulta el őszintén.

Ezt gondolja az új törvényről

Katja nem titkolja, mekkora megkönnyebbülést jelent számára az adómentesség: „Nagyon-nagyon örülök, hogy adómentes vagyok, ha ütnek, szaladj el, ha adnak, fogadd el” – vallotta be nevetve.

Hosszú távon gondolkodik, hiszen saját jövőjét is gyermekeire alapozza: „Saját magam teremtem meg az én időskoromnak a nyugodt lehetőségét azzal, hogy van dolgozói réteg a saját gyerekeim személyében. Remélem, ők is fenntartják a többgyermekes modell folyamatos körforgását” – árulta el.

Gyerekei viszik tovább a stafétát

A négygyermekes anyuka szerint a társadalom fenntarthatóságához elengedhetetlen a többgyermekes családmodell: „Minimum kettőből legyen kettő, de a háromgyerekes családmodellt tartom egészségesnek, hogy legyen a szülőnek ideje önmagára is.” Nagyfia már 21 éves, így három gyermeket kell aktívan ellátnia, de mindig számíthat rájuk.