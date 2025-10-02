"Ha adnak, fogadd el" – Adómentes lett a TV2 sztárja! Sebestyén Katja szerint a nagy családoké a jövő

A sokoldalú előadóművész kifejtette véleményét az új törvényről, ami adómentessé tette a háromgyermekes anyákat. Sebestyén Katja szerint a nagy családoké a jövő.
Sebestyén Katja életében mindig központi szerepet játszott a család és az értékteremtés, így nem meglepő, hogy boldogan mesélt az október elsején bevezetett törvényről, amely már a háromgyermekes édesanyáknak is biztosítja az adómentességet. Ő maga négy gyermek édesanyja, így tavaly október óta élvezi a kedvezményt, de külön öröm számára, hogy mostantól a háromgyermekes anyák is részesei lehetnek ennek.
„Most már anyukám is élvezni fogja az adómentességet, mert ő három gyereket nevelt fel. Nagymamámék öten voltak, másik ágon tizenvalahányan, elég nagy család vagyunk” – mesélte Katja, aki számára a többgenerációs családi összetartozás mindig fontos érték volt.
A négygyermekes anyuka sosem csak a háztartásban találta meg önmagát: „Kórust vezetek, népzenei hagyományt őrzök, házat építek a saját kezemmel, értékteremtő életet igyekszem élni, mert ebben hiszek” – mondta. Anyai teendői mellett is mindig maradt ereje saját kreatív projektjeire, miközben gyermekeit is bevonta a közös élményekbe.
A családmodellről határozott véleménye van:
Nem tartom jó családmodellnek, amikor két emberből lesz egy. Sosem értettem, gyerekkoromban már öt gyereket akartam. Mondjuk most már többet nem szülök valószínűleg, maradok négygyerekes anyuka
– árulta el őszintén.
Katja nem titkolja, mekkora megkönnyebbülést jelent számára az adómentesség: „Nagyon-nagyon örülök, hogy adómentes vagyok, ha ütnek, szaladj el, ha adnak, fogadd el” – vallotta be nevetve.
Hosszú távon gondolkodik, hiszen saját jövőjét is gyermekeire alapozza: „Saját magam teremtem meg az én időskoromnak a nyugodt lehetőségét azzal, hogy van dolgozói réteg a saját gyerekeim személyében. Remélem, ők is fenntartják a többgyermekes modell folyamatos körforgását” – árulta el.
A négygyermekes anyuka szerint a társadalom fenntarthatóságához elengedhetetlen a többgyermekes családmodell: „Minimum kettőből legyen kettő, de a háromgyerekes családmodellt tartom egészségesnek, hogy legyen a szülőnek ideje önmagára is.” Nagyfia már 21 éves, így három gyermeket kell aktívan ellátnia, de mindig számíthat rájuk.
Fellépésein is gyakran vele tartanak: Örül neki, hogy a gyerekei elkísérik a fellépéseikre. Lilla lánya mindig megy vele, énekel, táncol. Fia, Levente is remek zenei érzékkel rendelkezik. Sebestyén Katja példája megmutatja, hogy egyszerre lehet valaki elhivatott édesanya, hagyományőrző alkotó és erős nő, aki hisz abban, hogy a nagycsalád nemcsak személyes boldogság, hanem a jövő záloga is.
