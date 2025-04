Komoly döntést hozott Sebestyén Katja a családjáról

Az énekesnő elmondta, hogy mivel több stílusban is énekel, nem unatkozik egyáltalán, felkérésből nincs hiány. Emellett a ház körül is mindig van tennivaló, bár most fejezték be a felújítást. Katja burkolt, csempézett is, ha kellett. Az álomotthontól csupán már annyi választja el őket, hogy egy hatalmas gyakorlótermet építsenek a melléképületben. És ha már gyakorlás, egy nagy meglepetéssel készül a közönségnek.

"A Csillag Születikben jódliztam. Mostanában volt a fejemben, hogy jódlis-mulatós zene nem sok van, mi lenne, ha csinálnék egyet" – zárta a gondolatait Sebestyén Katja, aki reméljük, jól halad a gyakorlóterem felújításával, hiszen mihamarabb hallani szeretnénk azt a bizonyos jódlizást.