Sebestyén Katja kifakadt: „Csak azért nem jelentettem fel, mert családos ember”

A Sztárban sztár leszek! egykori döntőse továbbra is mozgalmas családi életet él. Sebestyén Katja azonban nem bánta volna, ha nem veri át egy villanyszerelő óriási károkat okozva nekik.
Sebestyén Katja élete egyszerre izgalmas és kaotikus mostanában: a színpadok reflektorfényében való helytállás, a gyerekek mindennapjai, a felújítási káosz mind megoldandó feladat számára. A Sztárban sztár leszek! egykori döntőse elárulta a Metropolnak, hogyan boldogul a mindennapi kihívásokkal az iskolakezdés közeledtével, illetve azt is, miként oldja meg a ház körüli zűrzavart úgy, hogy közben a zene és a család szeretete se sérüljön.
„Nagyon egyszerű anyuka vagyok, bemegyek a szupermarketbe és beszerzek mindent, 1-1 dolgot kivéve, amit általában speciális tanszereket árusító boltokban találok meg végül” – mesélte Katja. Amikor a gyerekek kicsik voltak, főként a matekórához szükséges kiegészítők miatt volt benne némi frász, hogy minden meglesz-e a tanárnőnek. A dizájnos külsejű füzetek beszerzésére pedig órákat szokott szánni, hogy ne legyen hiszti a gyerekek részéről.
A hipermarketekhez fűződő emlékei is mosolyt csalnak az arcára: „A fiam kiskorában, 3-4 évesen egy áruház gyerekarca volt. 40 db óriásposztert hoztam el akkoriban róla” – árulta el. Lánya, Lilla az osztály legjobb tanulója, összeszedett és önálló, míg fia, Levi már a saját életét éli, aerobikedzőnek tanul.
Az iskolakezdés maceráin túl ráadásul a melléképület felújítása sem zajlott zökkenőmentesen a közelmúltban:
Vannak benne már befejezett részek, de sajnos megcsúsztunk, mert a villanyszerelő olyan szinten rossz munkát végzett, hogy egy másik szakemberrel kellett helyrehozni a károkat
– vallotta be a Csillag születik egykori sztárja. Katja szerint a szakember olyan hibákat vétett, amelyek szó szerint életveszélyesek voltak:
„Hagyományos à la natúr purhabot használt a szerelvények berögzítéséhez. Cement vagy csemperagasztó helyett ezt látta jónak. Nagy feszültségű eszköz közelébe tűzveszélyes anyagot tenni, mondanom sem kell, mit eredményez…” – sóhajtott Katja. A következő szerelőnek ki kellett szedni a szerelvényeket, majd újra rögzíteni normális módszerekkel. Katja ugyan fontolgatta a feljelentést, de mivel a hibázó szakember családos ember, eltekintett ettől.
Ennek ellenére a folyamat bár lassult, de a nyílászárók és a tető már elkészültek, a villany áthúzva. Katja mindeközben a népzenei életben is aktívan jelen van: szinte minden hétvégén fellép, volt olyan szombat, amikor négy különböző településen állt színpadra.
Sebestyén Katja tehát mozgalmasan éli mindennapjait: egyszerre művész és anyuka, aki a családja és a zene szeretete között találja meg az egyensúlyt, és akinek az életét a hétköznapok kihívásai és a reflektorfény izgalma egyaránt formálják.
