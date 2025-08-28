RETRO RÁDIÓ

Sebestyén Katja kifakadt: „Csak azért nem jelentettem fel, mert családos ember”

A Sztárban sztár leszek! egykori döntőse továbbra is mozgalmas családi életet él. Sebestyén Katja azonban nem bánta volna, ha nem veri át egy villanyszerelő óriási károkat okozva nekik.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.28. 20:00
Sebestyén Katja iskolakezdés felújítás átverés család

Sebestyén Katja élete egyszerre izgalmas és kaotikus mostanában: a színpadok reflektorfényében való helytállás, a gyerekek mindennapjai, a felújítási káosz mind megoldandó feladat számára. A Sztárban sztár leszek! egykori döntőse elárulta a Metropolnak, hogyan boldogul a mindennapi kihívásokkal az iskolakezdés közeledtével, illetve azt is, miként oldja meg a ház körüli zűrzavart úgy, hogy közben a zene és a család szeretete se sérüljön.

Sebestyén Katja
Sebestyén Katja gyerekei iskoláztatását már a kisujjból kirázza (Fotó: Hot! archív)

Sebestyén Katja már nem aggódik az iskolakezdés miatt

„Nagyon egyszerű anyuka vagyok, bemegyek a szupermarketbe és beszerzek mindent, 1-1 dolgot kivéve, amit általában speciális tanszereket árusító boltokban találok meg végül” – mesélte Katja. Amikor a gyerekek kicsik voltak, főként a matekórához szükséges kiegészítők miatt volt benne némi frász, hogy minden meglesz-e a tanárnőnek. A dizájnos külsejű füzetek beszerzésére pedig órákat szokott szánni, hogy ne legyen hiszti a gyerekek részéről.

A hipermarketekhez fűződő emlékei is mosolyt csalnak az arcára: „A fiam kiskorában, 3-4 évesen egy áruház gyerekarca volt. 40 db óriásposztert hoztam el akkoriban róla” – árulta el. Lánya, Lilla az osztály legjobb tanulója, összeszedett és önálló, míg fia, Levi már a saját életét éli, aerobikedzőnek tanul.

Sebestyén Katja balesete után itt az újabb pofon

Az iskolakezdés maceráin túl ráadásul a melléképület felújítása sem zajlott zökkenőmentesen a közelmúltban: 

Vannak benne már befejezett részek, de sajnos megcsúsztunk, mert a villanyszerelő olyan szinten rossz munkát végzett, hogy egy másik szakemberrel kellett helyrehozni a károkat

– vallotta be a Csillag születik egykori sztárja. Katja szerint a szakember olyan hibákat vétett, amelyek szó szerint életveszélyesek voltak:

„Hagyományos à la natúr purhabot használt a szerelvények berögzítéséhez. Cement vagy csemperagasztó helyett ezt látta jónak. Nagy feszültségű eszköz közelébe tűzveszélyes anyagot tenni, mondanom sem kell, mit eredményez…” – sóhajtott Katja. A következő szerelőnek ki kellett szedni a szerelvényeket, majd újra rögzíteni normális módszerekkel. Katja ugyan fontolgatta a feljelentést, de mivel a hibázó szakember családos ember, eltekintett ettől.

Sebestyén Katja
Sebestyén Katja, a Sztárban sztár leszek! egykori döntőse a mai napig aktívan zenél (Fotó: Cs. Kriszta)

Sebestyén Katja férje támogatásával minden fronton helytáll

Ennek ellenére a folyamat bár lassult, de a nyílászárók és a tető már elkészültek, a villany áthúzva. Katja mindeközben a népzenei életben is aktívan jelen van: szinte minden hétvégén fellép, volt olyan szombat, amikor négy különböző településen állt színpadra.

Sebestyén Katja tehát mozgalmasan éli mindennapjait: egyszerre művész és anyuka, aki a családja és a zene szeretete között találja meg az egyensúlyt, és akinek az életét a hétköznapok kihívásai és a reflektorfény izgalma egyaránt formálják.

 

