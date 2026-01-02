Gyászol a népszerű influenszer: elhunyt az 5 éves kisfia

Paul J. Kim szívszorító bejegyzésben tudatta a rajongóival a közösségi médiában, hogy ötéves fia, Micah, elhunyt.

Súlyos betegség következtében Kim elveszítette a fiát Fotó: Pexels (Illusztráció!)

Elhunyt a tartalomgyártó kisfia

A katolikus tartalomgyártó, aki rendszeresen oszt meg hithez kapcsolódó posztokat az interneten, újév napján erősítette meg a tragikus hírt, amiszerint Micah december 31-én elhunyt. Egy Instagramon megosztott érzelmes videóban Kim így szólt követőihez:

11 napos hosszú, nehéz küzdelem után Micah hazatért Atyánk házába. Nagyon büszkék vagyunk rá. Apaként, a családom nevében, szívből köszönöm mindazt, amit imádkoztatok, és hogy felvidítottatok minket ezekben a napokban. Ez egy hihetetlenül nehéz, lehetetlen időszak volt a családunk számára. Ez volt a legnehezebb dolog, amit életemben átéltem, és ez továbbra is így van. Bár most csak magánszférát és időt szeretnék, hogy a családommal gyászolhassak, úgy éreztem, hogy hálából tartozom nektek egy friss hírrel. Micah már a mennyben van, komolyan, annyi a tanúságtétel, annyi a mód, ahogyan Isten az én ötéves gyermekem fényét használja, hogy valóban megmentse a lelkeket és megváltoztassa a világot

– mondta Kim.

Micah december 21-én került először kórházba, miután influenzás lett. Sajnos az állapota romlott, és a fiú szepszist kapott. Az orvosok minden erőfeszítése ellenére Micah állapota sajnos nem javult, és az intenzív osztályra került, ahol állítólag „nem volt agyi aktivitása”. Szilveszterkor hunyt el. Kim azt is elárulta, hogy fia nélkül hazatérni az egyik legszívszorítóbb és legnehezebb élmény volt az életében.

„Visszatérni egy olyan otthonba, ahol Micah nem rohangál, nevet és kiabál, ahogy szokott” – idézi az influenszer szívszorító szavait az Unilad.