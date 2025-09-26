Döbbenetes: évekig járt fájdalmai miatt a fiatal nő orvoshoz, majd kiderült, hogy egy óriás daganat áll az egész mögött

Két éven át egy fiatal nőnek újra és újra azt mondták az orvosok, hogy derékfájását isiász okozza. Egészen addig, amíg külföldre nem repült magánvizsgálatokra, ahol kiderült, hogy egy grapefruithoz hasonló méretű daganat nőtt a gerincén.

A fiatal nő rengetegszer keresett fel orvosokat, míg végül kiderült, hogy fájdalmai mögött egy óriási daganat áll (Képünk illusztráció) Fotó: freepik.com

Éveken át nem foglalkoztak az orvosok a fájdalmas daganattal

A 23 éves Leah Kalkan, egy nyugat-yorkshire-i diák tudta, hogy valami nincs rendben, ezért évekig hetente többször felkereste a háziorvosát, és gyötrő fájdalmaira panaszkodott. Azonban a kórházi látogatások, vizsgálatok és mentőhívások mind hiába voltak, ugyanis orvosai végig azt mondták neki, hogy isiásza van.

2023-ban Leah derekán egy grapefruit méretű, kemény és érzékeny csomó jelent meg, ami arra késztette a párját, hogy Görögországba szervezzen neki magánvizsgálatot. A lelet aggasztó eltéréseket mutatott ki, de mivel a vizsgálat külföldön történt, háziorvosa nem volt hajlandó megtekinteni az eredményeket, így Leah kénytelen volt magánvéleményt kérni. Ezt követően Ewing-szarkómát, egy ritka ráktípust diagnosztizáltak nála.

Nagyon megijedtem, azt mondták, a csomó nagyon komoly, és a rákom ritka és agresszív. Azt hiszem, több mint ötször is megkérdeztem a konzultáció során, hogy »Meg fognak gyógyítani?« Nem tudtak határozott választ adni, és az őszinteségük még jobban megrémített... Mire diagnosztizáltak, már két éve havonta többször jártam orvoshoz

– emlékezett vissza a fiatal nő.

Éveken át kísérte a nő mindennapjait az elviselhetetlen fájdalom

Leah először 2021 végén érzett fájdalmat, amelyet gyógyszerekkel próbált enyhíteni. 2022 nyarán azonban, amikor apjával Törökországba utazott, a fájdalom már elviselhetetlenné vált.

Rengeteg időt töltöttem a hotelszobában, annyira szenvedtem. Lüktető fájdalom sugárzott a derekamból a jobb lábamon át a lábfejemig. Nem tudtam ülni, feküdni, sétálni, és a paracetamol vagy a melegítő tapaszok sem segítettek.

Édesapja MRI-vizsgálatot fizetett neki, amely gyanított porckorongsérvet mutatott ki, és fájdalomcsillapítót írtak fel. Amikor azonban visszatért az Egyesült Királyságba, a fájdalom ismét fokozódott.

Az MRI-t megmutattam egy magán-oszteopátiás szakembernek, aki azt mondta, nem lát semmi aggasztót. Azt állította, hogy a farokcsontomat sértettem meg, és az okozza a fájdalmat.

Leah továbbra is havonta többször fordult orvoshoz, de nem találtak komoly gondot. 2023. októberben a csomó miatt megrémült.

Érzékeny, kemény csomó volt, néha pirosra váltott, és akkora volt, mint egy grapefruit. Akkoriban rengeteget fogytam is, azelőtt egészséges súlyom volt, de a fájdalom miatt alig tudtam enni. A ruháim lógtak rajtam, és annyira fáradt voltam, hogy abbahagytam az egyetemet és a munkát is.

Továbbra is kétségbeesetten kérte az orvosokat, hogy vizsgálják meg, de rendszeresen csak különböző fájdalomcsillapítókat kapott, amelyek nem enyhítették a szenvedését.