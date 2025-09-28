3 csillagjegy, akiknél a szakítás gyakran szó nélkül történik

Minden csillagjegy másképp közelíti meg a kapcsolatokat; vannak, akik figyelmesebbek, vannak, akik egész nap üzengetnek, és vannak, akik az első adandó alkalommal képesek eltűnni a másik életéből anélkül, hogy bármit mondanának.Ez mindenkire vonatkozik, akinek ezek a jegyek a Nap- és/vagy Aszcendens jegyei, illetve Vénusz-jegye is, hiszen a Vénusz-állásunk befolyásolhatja a kapcsolatainkban mutatott mintáinkat.

A 12 csillagjegy energiáját és hajlamait figyelembe véve ezek a jegyek a legvalószínűbbek arra, hogy szó nélkül eltűnjenek a kapcsolatból. Fotó: Pexels (illusztráció)

Nem könnyű randevúzni ezekkel a csillagjegyekkel

A legvalószínűbb, hogy így viselkedik a bátor és spontán Nyilas. Ez a jegy természeténél fogva ott megy, ahová a szél fújja, és nem igazán szereti, ha érzelmi kötelezettségek vagy elköteleződések kötik le. Spontán viselkedése gyakran tűnhet impulzívnak, így könnyen hagyhatja az embert azon tűnődni, mi ment félre. Lehet, hogy a randi nagyszerűen indult, de a Nyilas mindig a szórakozást keresi, így nem várható tőle vigasztaló üzenet, ha nem lesz második randi – már rég elfelejtette az egészet.

A következő a Vízöntő, a hűvös és távolságtartó humanitárius. Bár szeretnek széles körű kapcsolatokat ápolni és a közösségi értékeket, a romantikához másként közelítenek. Logikus és elemző típus, aki nem igazán kedveli a túl korai érzelmi kitárulkozást. Ha nem sikerül lenyűgözni ezt az idealista jegyet, ne lepődj meg, ha egyszerűen eltűnik a kapcsolatból. A Vízöntők néha majdnem érzéketlenek lehetnek, ha nem alakították ki az érzelmi érettségüket, és nem éreznek bűntudatot, ha magára hagynak valakit.

A harmadik helyezett az Ikrek, akik szintén hajlamosak így viselkedni. Kettős természetük és szeszélyességük miatt híresek, ami valójában az alkalmazkodóképesség és kíváncsiság kifejeződése. Ezek a tulajdonságok egyes területeken előnyösek lehetnek, de a kapcsolatokban nem mindig működnek jól. Az Ikrek, hasonlóan a Nyilashoz, szeretik nyitva tartani a lehetőségeiket, és nem szeretnek lekötve lenni. Kíváncsiságuk gyakran ügyessé teszi őket, de emiatt előfordulhat, hogy hűtlenek lesznek, vagy éppen szó nélkül eltűnnek a partnereik életéből.