6 veszélyes csillagjegy, akiknek a közelében jobb óvatosnak lenni!

Akár a Szűz könyörtelen tökéletességéről, akár a Skorpió bosszúvágyó nyelvéről van szó, ezek a tulajdonságok személyesnek tűnhetnek, még ha csak a csillagok írják is elő őket. Egyes csillagjegyek csak óvatlan szavakat szórnak, míg mások úgy tervezik meg éles megjegyzéseiket, mint egy sakknagymester a lépéseit.
A legtöbben ismerjük azt a csípős érzést, amikor egy barát kihagy egy buliból, egy kolléga a szemét forgatja egy nagy ötletünkre, vagy egy családtag kéretlen megjegyzést tesz a kinézetünkre. Az asztrológusok szerint bizonyos csillagjegyek hajlamosabbak arra, hogy mások érzéseit megbántsák, akár szándékosan, akár akaratlanul. Nézzük, mely jegyek okozhatják a legtöbb lelki karcolást, a kissé udvariatlantól egészen a kifejezetten fájdalmasig.
A csillagjegyek az asztrológusok szerint nemcsak a hobbik iránti ízlésünket, hanem a kommunikációnkat és a másokra gyakorolt hatásunkat is befolyásolják. Egyes jegyek különösen élen járnak a sértő viselkedésben, mindegyik a maga módján.
A Szűz a tökéletesség megszállottja, pontos elvárásai vannak, és ha valaki nem az ő módszere szerint cselekszik, készüljön a szorongó vagy akár dühös kiigazításokra. A Szűz addig hajtogatja az igazát, amíg meg nem érted, hogy neki van igaza, és neked nincs, és gyakran egyszeri figyelmeztetés nem elég. Ha ellenállsz a kritikának, különböző irányból közelítheti meg a témát, mintha szét akarná cincálni az önbizalmadat.
Az Oroszlán, amelyet a Nap ural, gyakran úgy érzi, egy fejjel a többiek fölött áll. Úgy tűnik, hiányzik belőlük a szűrő, és nem gondolják át, szavaik és tetteik hogyan hatnak másokra. Az Oroszlánok figyelemre éhesek, eljátsszák a tömegeknek a maguk játékos és előadói természetét. De vigyázat: ha valaki ellopja a reflektorfényüket, területvédő viselkedéssel, főnökösködéssel vagy gyors, lekezelő megjegyzésekkel reagálhatnak, amelyek az önbecsülésedet is megsebzik.
A Nyilas a tűz elem uralma alatt áll, és könnyen megsebezheti az érzéseidet anélkül, hogy észrevenné. Olyan gyorsan gondolkodnak és cselekszenek, hogy gyakran nem is akarják azt mondani, ami végül kicsúszik a szájukon, és ezzel akaratlanul is megbántanak másokat. Őszinte, nyers megnyilvánulásaik ritkán rosszindulatúak, de elég impulzívak ahhoz, hogy kimondják, ami talán jobb lenne kimondatlanul hagyni.
Az Ikrek, amelyet a kommunikáció bolygója, a Merkúr irányít, hírhedt arról, hogy túl sokat beszél. A problémát gyakran nem szemtől szemben, hanem a hátad mögött kelti. Amikor kiderül, mit suttogtak a kulisszák mögött, az olyan érzés lehet, mintha gyomron vágtak volna.
A Kos nyers és szókimondó. Teljesen lényegtelen, hogy a Kos szándékosan akar-e megbántani vagy sem, sokkal fontosabb, hogy szereti a konfliktust, a nyers, impulzív természetét és az izgalmat. A Kos a legönzőbb csillagjegy, nem megbízható, és elvárja, hogy mindenki kövesse az ő vezetését. Ha ellentmondasz, számíthatsz a nyers, esetleg dühös reakciójukra.
A Skorpió csípése legendás. Intelligens és intuitív, de mély bizalmatlanság gyötri, ráadásul a Mars (háború) és a Plútó (alvilág) irányítja, ami titokzatos, már-már kémhez hasonló aurát kölcsönöz neki. A Skorpiók nem tudják elképzelni, hogy bárki is teljesen őszinte lenne, és beszélgetéseik során csípéseik gyakran fájdalmasan szándékosak. Ezt a jegyet a bosszú hajtja. Elég kicsinyes tud lenni, és nem nagyon érdekli, milyen fájdalmat okoz. Nem véletlen, hogy az asztrológusok a Skorpiót tartják a leginkább sértő jegynek, hiszen a csípései nem véletlenek, hanem bosszúval fűtött, célzott találatok.
A végső tanulság, hogy senki sem védett a néha fájdalmas szavaktól. Az asztrológia nyújthat némi magyarázatot, de nem felmentést. Legközelebb, ha munkahelyen, otthon vagy barátok között érzed magad sértve, érdemes emlékezni rá, hogy a bántó megjegyzés vagy a figyelmetlen szó lehet, hogy csak egy csillagjegy sajátossága. Ha pedig magadra ismersz a leírásokban, érdemes kétszer is meggondolni, mit mondasz, vagy legalább ellenőrizni, ki hallja. Végül mindannyian csak arra törekszünk, hogy épen megőrizzük nemcsak a csontjainkat, hanem az érzéseinket is.
(via)
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.