6 veszélyes csillagjegy, akiknek a közelében jobb óvatosnak lenni!

A legtöbben ismerjük azt a csípős érzést, amikor egy barát kihagy egy buliból, egy kolléga a szemét forgatja egy nagy ötletünkre, vagy egy családtag kéretlen megjegyzést tesz a kinézetünkre. Az asztrológusok szerint bizonyos csillagjegyek hajlamosabbak arra, hogy mások érzéseit megbántsák, akár szándékosan, akár akaratlanul. Nézzük, mely jegyek okozhatják a legtöbb lelki karcolást, a kissé udvariatlantól egészen a kifejezetten fájdalmasig.

Egyes csillagjegyek csak óvatlan szavakat szórnak, míg mások úgy tervezik meg éles megjegyzéseiket, mint egy sakknagymester a lépéseit – Fotó:Freepik - illusztráció

A csillagjegyek az asztrológusok szerint nemcsak a hobbik iránti ízlésünket, hanem a kommunikációnkat és a másokra gyakorolt hatásunkat is befolyásolják. Egyes jegyek különösen élen járnak a sértő viselkedésben, mindegyik a maga módján.

Ez a 6 csillagjegy képes a leginkább megbántani másokat

A Szűz a tökéletesség megszállottja, pontos elvárásai vannak, és ha valaki nem az ő módszere szerint cselekszik, készüljön a szorongó vagy akár dühös kiigazításokra. A Szűz addig hajtogatja az igazát, amíg meg nem érted, hogy neki van igaza, és neked nincs, és gyakran egyszeri figyelmeztetés nem elég. Ha ellenállsz a kritikának, különböző irányból közelítheti meg a témát, mintha szét akarná cincálni az önbizalmadat.

Az Oroszlán, amelyet a Nap ural, gyakran úgy érzi, egy fejjel a többiek fölött áll. Úgy tűnik, hiányzik belőlük a szűrő, és nem gondolják át, szavaik és tetteik hogyan hatnak másokra. Az Oroszlánok figyelemre éhesek, eljátsszák a tömegeknek a maguk játékos és előadói természetét. De vigyázat: ha valaki ellopja a reflektorfényüket, területvédő viselkedéssel, főnökösködéssel vagy gyors, lekezelő megjegyzésekkel reagálhatnak, amelyek az önbecsülésedet is megsebzik.

A Nyilas a tűz elem uralma alatt áll, és könnyen megsebezheti az érzéseidet anélkül, hogy észrevenné. Olyan gyorsan gondolkodnak és cselekszenek, hogy gyakran nem is akarják azt mondani, ami végül kicsúszik a szájukon, és ezzel akaratlanul is megbántanak másokat. Őszinte, nyers megnyilvánulásaik ritkán rosszindulatúak, de elég impulzívak ahhoz, hogy kimondják, ami talán jobb lenne kimondatlanul hagyni.