Váratlan fordulat az időjárásban: zivataros kezdet, napsütéses folytatás

Rövid ideig még borongós marad az ég, de hamar fordulat jön az időjárásban, a felhők helyét fokozatosan átveszi a napsütés az irányítást.

Az időjárás sem tudja, mit akar, hol felhők borítják az eget, hol kisüt a nap

Szerdán a nap elején még borongós arcát mutatja az idő, sok felhő takarja az eget, és elszórtan záporok is kialakulhatnak. Ahogy telik a nap, északkelet felől lassan felszakadozik a felhőzet, így egyre több helyen előbújik a nap. A szél viszont nem pihen, élénk, időnként erős lökésekre is számítani kell. A hőmérséklet nagyjából 14 fokig emelkedik.

Csütörtökön végre fellélegezhetünk, a felhők mellett több órára kisüt a nap, és eső sem zavarja meg a napot. A reggel csípős, körülbelül 3 fokos lesz, de délutánra kellemes, 14 fok körüli értékeket mérhetünk.

Pénteken marad a változékony égkép, de komoly meglepetés nem várható, a hőmérséklet továbbra is 14 fok körül alakul. A jó hír, hogy a szél ereje mérséklődik, így nyugodtabb időben lehet részünk - írja a köpönyeg.hu.