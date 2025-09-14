RETRO RÁDIÓ

Ránk szakad az ég vasárnap, majd a hét elejére nagy fordulat érkezik

A következő pár napban sem kímél minket az időjárás.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.14. 06:00
hőmérséklet időjárás csapadék

Az időjárás vasárnap borúsra fordul a szombati kirándulóidő után, majd a jövő hét elején váratlan fordulat érkezik: akár 30 fokig is felszökhet a hőmérő higanyszála!

Fotó: Köpönyeg.hu

 

Vasárnapi időjárás

Nyugat és délnyugat felől érkeznek viharfelhők, amelyekből sokfelé eső, zápor, zivatar alakul ki. Akár bő csapadékra is számítani lehet, amely csak délután estefelé csillapodik majd. A hőmérséklet is lehűl, a napközbeni hőmérséklet 20-22 fok körül alakul. Vasárnap már betekintést nyerhetünk a kora őszi időjárásba - írja a köpönyeg.hu.

 

Hétfői időjárás

Azonban nem tart sokáig az őszi esős idő: a párásság megszűnése után sok napsütésre van kilátás, már nem lesz csapadék. Bár reggel még csípős lesz a levegő a 10 fok körüli hőmérséklettel, délután már akár kellemes, 25 fok körül alakul az idő.

 

Keddi időjárás

Kedden berobban a nyárias meleg, akár napközbeni 25-29 fokra is lehet számítani. Hét ágra süt majd a nap reggeltől egészen estig, amikor ismét megnövekszik majd a felhőzet, és csapadék is több helyen előfordulhat.

 

