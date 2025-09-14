Ránk szakad az ég vasárnap, majd a hét elejére nagy fordulat érkezik

A következő pár napban sem kímél minket az időjárás.
Az időjárás vasárnap borúsra fordul a szombati kirándulóidő után, majd a jövő hét elején váratlan fordulat érkezik: akár 30 fokig is felszökhet a hőmérő higanyszála!
Nyugat és délnyugat felől érkeznek viharfelhők, amelyekből sokfelé eső, zápor, zivatar alakul ki. Akár bő csapadékra is számítani lehet, amely csak délután estefelé csillapodik majd. A hőmérséklet is lehűl, a napközbeni hőmérséklet 20-22 fok körül alakul. Vasárnap már betekintést nyerhetünk a kora őszi időjárásba - írja a köpönyeg.hu.
Azonban nem tart sokáig az őszi esős idő: a párásság megszűnése után sok napsütésre van kilátás, már nem lesz csapadék. Bár reggel még csípős lesz a levegő a 10 fok körüli hőmérséklettel, délután már akár kellemes, 25 fok körül alakul az idő.
Kedden berobban a nyárias meleg, akár napközbeni 25-29 fokra is lehet számítani. Hét ágra süt majd a nap reggeltől egészen estig, amikor ismét megnövekszik majd a felhőzet, és csapadék is több helyen előfordulhat.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.