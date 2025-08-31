Drámai fordulat az időjárásban – szélvihar és zápor zárja a nyarat

A nyár utolsó napjai nem múlnak el eseménytelenül, hiszen a napsütés mellett záporok és élénk szél is színesítik az időjárást. Az ősz első hetében változékony, helyenként meglepően meleg idővel számolhatunk – olvasható a Köpönyeg oldalán.

Az időjárás igazi hullámvasutat ígér a hét első felében. Fotó: Pixabay

Vasárnap

A Dunától keletre még többfelé eshet, miközben nyugaton már derűsebb, naposabb idő várható. 26–28 fok körüli, mérsékelten meleg idővel búcsúzik a nyár. Az északnyugati, nyugati szél több helyen élénk lökésekkel kísérheti a napot.

Hétfő

Szeptember első napján napközben sok napsütés ígérkezik, ám estefelé északnyugat felől már újabb zápor érkezhet. A hőmérséklet a 30 fok körüli értéket is elérheti.

Kedd

A reggeli napos órákat követően délutánra megnövekszik a felhőzet, és több helyen kialakulhat zápor, zivatar. Az északnyugati szél megerősödik. 24–30 fok között alakulnak a maximumok.

Szerda

Csökken a felhőzet, szinte mindenütt jut néhány órás napsütés. Főként keleten fordulhat elő elszórtan eső, zápor, néhol zivatar is. Az északnyugati, nyugati légmozgás időnként élénkül, helyenként erősödik. A csúcsérték 22 és 28 fok között várható.