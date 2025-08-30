RETRO RÁDIÓ

Kapaszkodj meg, így búcsúzik a hétvégén a nyár!

Most nagyon nem mindegy, hogy az ország melyik részén élsz!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.30. 06:00
nyár prognózis hétvége

Augusztus végén szinte minden nap más idő lesz az ország keleti, illetve nyugati részén. Így lesznek, akik a szabadtéri nyárbúcsúztatókat élvezhetik, míg máshol odahaza lehet összesíteni a tanévkezdéshez szükséges eszközöket, felszereléseket, ruhadarabokat.

Érdekesen búcsúzik a nyár, most nagyon nem mindegy, hogy az ország melyik részén élsz! (Fotó: Pexels/Pavel Danilyuk – Képünk illusztráció)

A Köpönyeg.hu prognózisa láttán az ember könnyen úgy érezheti, mintha nem is egy, de mindjárt két időjárás-előrejelzést nézne minden egyes napra keddig.

Szombaton a gyakran erősen gomolyfelhős égből délnyugat felől több hullámban várható zivatar, zápor. Felhőszakadás és jégeső is lehet. Eleinte a DNy-i, majd az ÉNy-i szél erősödhet meg. 23 és 30 fok közé esik vissza a hőmérséklet.
Vasárnap keleten még előfordul zápor, zivatar, míg nyugaton már sok napsütés, tiszta idő ígérkezik. 26-28 fok körüli, mérsékelten meleg idővel búcsúzik a nyár.
Hétfőn, szeptember első napján estig sok napsütés várható, de estétől ÉNy felől már csapadék érkezhet. 30 fok körül tetőzhet a hőmérséklet.
Kedden magasra törnek a gomolyfelhők, és többfelé fordulhat elő eső, zápor, zivatar. Az ÉNy-i szél megerősödik. 20 és 29 fok közé csökken a hőmérséklet.

 

