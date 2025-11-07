RETRO RÁDIÓ

Erre nem lehetett felkészülni: hihetetlen, amit az időjárás művel velünk

Változó időt jósol az időjárás-előrejelzés, erre kell figyelned.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.07. 06:00
időjárás változóan napos csapadék

A hétvége közeledtével egyre biztosabbak lehetünk abban, hogy az időjárás a bolondját járatja velünk. Az időjárás-előrejelzés naponta megváltozik, egyszer borús időre kell számítanunk, később pedig már kisüt a nap.

Változik az időjárás a hétvége közeledtével
A pénteki időjárás-térkép Fotó: Köpönyeg.hu

Változik az időjárás a hétvége közeledtével

Pénteken a ködfoltok megszűnése után változóan felhős időnk lesz, nyugaton kevesebb, keleten több napsütéssel. Néhol megvastagodhat a felhőzet, de általánosságban száraz, csapadék nélküli napunk lesz. A hőmérséklet 14 fok körül fog alakulni.

Szombaton erősen felhős, párás időre van kilátás. A hétvége első napján már nem biztos, hogy megússzuk a csapadékot. Az ország néhány pontján előfordulhat kisebb eső, szitálás. A hőmérséklet azonban nem csökken marad a 14 fokos meleg.

Vasárnap az időjárás nem tudja eldönteni, hogy mit akar. A nap legnagyobb részében felsős, borús időre van kilátás, kivéve a Dunántúlon, ahol délután már előbukkanhat a nap. Keleten csapadék is lehetséges, a hőmérséklet pedig 12-13 fok köré csökken - olvasható a köpönyeg.hu oldalán.

 

