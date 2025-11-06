Eső közeleg: nem hiszed el, mikor romlik el az idő!

Hiába írunk novembert, szerdán meglepően szép időnek örülhettünk. Ráadásul csütörtökre is hasonlóan kellemes időt jósolnak meteorológusok, pénteken pedig akár 18 fok is lehet. Igaz, aznap már borús lesz az ég, a hétvégén pedig mindkét nap csapadék várható: a HungaroMet előrejelzése szerint eső közeleg. Szóval pont szombatra és vasárnapra romlik el az idő...

Pont a hétvégére érkezik meg a rossz idő, amikor végre együtt lehetne a család és élvezhetné a közös programot a természetben. Igaz, az időjárás olykor a meteorológusokat is megtréfálja, ki tudja, hogy a most még csapadákosnak tűnő hétvégi időjárás valóban esős lesz-e?!

A Köpönyeg.hu meteorológiai portál például közel sem ennyire borúlátó.

Csütörtök nyugaton tartósabban megmaradhat a rétegfelhőzet, míg máshol több órára kisüt a nap. Csapadék továbbra sem várható, a maximum 14–15 fok körül marad.

Pénteken a reggeli órákban köd képződik, amely fokozatosan feloszlik. Napközben változóan felhős, részben napos idő ígérkezik. A hőmérséklet 12 és 17 fok között alakul.

Szombaton továbbra is csendes, száraz őszi időre számíthatunk. Reggel ködfoltok képződnek, délután felhős és derűsebb tájak egyaránt előfordulnak. A hőmérséklet 14 fok körül tetőzik.

Vasárnap helyenként makacsul megmaradhat a rétegfelhőzet, másutt a köd feloszlása után többnyire napos időre van kilátás. A borult, párás tájakon 10, a napos vidékeken 15 fok körül alakulhat a csúcshőmérséklet.