Két részre szakad az ország: Ezeken a tájakon akár napsütés is lehet

A hétvége érdekes időjárást hoz. Nehéz lesz kiigazodni rajta, ugyanis egyes tájakon még a nap is kisüt, másutt pedig esőzés is várható. Mutatjuk részletesen.

Időjárás: mutatjuk a napi hőmérsékletet pénteken – Forrás: köpönyeg

Időjárás hétvégén



Péntek

Pénteken a keleti tájakon végre felszakadozik a felhőzet, és a nap is kikandikálhat a felhők mögül. Nyugaton azonban marad a borús időjárás, akár esővel is. Élén lesz a keleti szél. A hőméréséklet 5–13 fok között alakul, főleg a Tiszántúlon lesz melegebb.



Szombat

Mikulás napján összességében változóan felhős lesz az időjárás, nyugaton továbbra is lehet esőre számítani. Marad az erős délkeleti szél. A hőmérséklet 4 és 11 fok között alakul.



Vasárnap

Erősen felhős időjárás várható országszerte, néhol gyenge esővel. A napi hőmérséklet 5 és 10 fok között alakul, a szél pedig mérséklődik – írja a köpönyeg.