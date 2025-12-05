Két részre szakad az ország: Ezeken a tájakon akár napsütés is lehet
Nem lehet kiigazodni: Az ország egyik felén eső, a másikon napsütés.
A hétvége érdekes időjárást hoz. Nehéz lesz kiigazodni rajta, ugyanis egyes tájakon még a nap is kisüt, másutt pedig esőzés is várható. Mutatjuk részletesen.
Időjárás hétvégén
Péntek
Pénteken a keleti tájakon végre felszakadozik a felhőzet, és a nap is kikandikálhat a felhők mögül. Nyugaton azonban marad a borús időjárás, akár esővel is. Élén lesz a keleti szél. A hőméréséklet 5–13 fok között alakul, főleg a Tiszántúlon lesz melegebb.
Szombat
Mikulás napján összességében változóan felhős lesz az időjárás, nyugaton továbbra is lehet esőre számítani. Marad az erős délkeleti szél. A hőmérséklet 4 és 11 fok között alakul.
Vasárnap
Erősen felhős időjárás várható országszerte, néhol gyenge esővel. A napi hőmérséklet 5 és 10 fok között alakul, a szél pedig mérséklődik – írja a köpönyeg.
