Két részre szakad az ország: Ezeken a tájakon akár napsütés is lehet

Nem lehet kiigazodni: Az ország egyik felén eső, a másikon napsütés.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.05. 06:00
Módosítva: 2025.12.05. 13:12
időjárás időjárásjelentés napsütés eső

A hétvége érdekes időjárást hoz. Nehéz lesz kiigazodni rajta, ugyanis egyes tájakon még a nap is kisüt, másutt pedig esőzés is várható. Mutatjuk részletesen.

Időjárás: Mutatjuk a napi hőmérsékletet pénteken. Forrás: köpönyeg
Időjárás: mutatjuk a napi hőmérsékletet pénteken – Forrás: köpönyeg

 

Időjárás hétvégén


Péntek
Pénteken a keleti tájakon végre felszakadozik a felhőzet, és a nap is kikandikálhat a felhők mögül. Nyugaton azonban marad a borús időjárás, akár esővel is. Élén lesz a keleti szél. A hőméréséklet 5–13 fok között alakul, főleg a Tiszántúlon lesz melegebb.


Szombat
Mikulás napján összességében változóan felhős lesz az időjárás, nyugaton továbbra is lehet esőre számítani. Marad az erős délkeleti szél. A hőmérséklet 4 és 11 fok között alakul.


Vasárnap
Erősen felhős időjárás várható országszerte, néhol gyenge esővel. A napi hőmérséklet 5 és 10 fok között alakul, a szél pedig mérséklődik – írja a köpönyeg.

