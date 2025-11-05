27 műtéten esett át: holtan találták az életnagyságú Barbie babát

Csupán 31 évesen meghalt egy influenszer, aki 27 operáción esett át, hogy olyan legyen, mint egy élő Barbie baba. Barbarát az otthonában találták holtan.

Holtan találták plasztikai műtétei után az influenszert

Holtan találták Barbara Jankavskit egy sorházban a brazíliai São Paulóban, a rendőrség állítólag vizsgálja az esetet. Az influenszer halálát gyanúsnak minősítették, és jelenleg a teljes boncolásra várnak.

A hétvégén riasztották az ingatlanhoz a mentőszolgálatot, akik már nem tudták újraéleszteni a fiatal lányt. Mindez néhány nappal azután történt, hogy mentősök egy másik influenszer, a mindössze 30 éves Fernanda Oliveira de Silva halálhírét megerősítették.

Egyik barátja aznap találkozott Barbarával, hogy a lány meghalt. Ez a barát azt állította a rendőrségnek, hogy Barbara egyik szeme meg volt sérülve. Az influenszer néhány hete egy olyan videóval jelentkezett be követőinek, amiben az egyik műtét következtében keletkezett monokliját mutatta meg, sérülése állítólag az arcfelvarrás utáni gyógyulási folyamat része volt. A közösségi médiában ijesztő felvételeket tett közzé, melyekről azt állította, hogy sokkal rosszabbnak tűnnek, mint amilyenek valójában.

Barbara azután vált híressé, hogy a plasztikai műtétei során szerzett tapasztalatait elkezdte megosztani a világhálón. Több mint 55 ezer követője volt az Instagramon, és 344 ezren nézték a TikTok felületén.

Brazíliában számos tévéműsorban és reklámban szerepelt. Jelentős médiajelenléte ellenére október 1-je óta nem közölt tartalmakat Instagram-fiókjára, míg a TikTokról szeptember 7-én tűnt el. Rajongóit, akik követték és szerették őt, lesújtotta a halála.

Remélem, Isten tárt karokkal fogad. Nem tudom elhinni, hogy elmentél. Egy kis darabját azért megélted annak az életnek, amit szerettél – és ez egy kicsit megvigasztal minket

– idézi a Mirror egy rajongó szavait.