A templomban ölte meg nagymamáját egy 17 éves fiú, mindenkit megrázott a rémtett
Az áldozat 73 éves volt. A nagymama meggyilkolása megrázta a környéket.
Megölt egy georgiai nagymamát saját unokája egy helyi templomban. Az állítólagos incidens október 29-én történt az athéni Smith Chapel Holiness templomban, Monro megyében.
Meghalt a nagymama, unokája felelhet tettéért
Monroe megye halottkémje, Alan Gurley elmondta, hogy az áldozat a 73 éves Ollie Hamilton volt. Aznap a rendőrség délután 5 óra 45 perckor érkezett ki egy segélyhívásra. Az áldozatot a templom konyhájához vezető területen találták meg. Tragikus módon már a helyszínen halottnak nyilvánították. Az áldozat unokáját, a 17 éves Jadynn Hamiltont letartóztatták és vádat emeltek ellene az aznap esti haláleset miatt. A médiumok szerint beismerte a bűncselekményt.
Ahogy a nyomozás egyre tovább haladt, a bizonyítékok kezdtek egy bizonyos irányba mutatni. Egy fiatal férfi állítólag már a támadás után nem sokkal segítséget próbált kérni. Tegnap este végül előállítottuk őt [Jadynnt], és beismerte a bűncselekményt
- mondta Kevin Crook, Monroe megye seriffje.
A People cikke szerint a fiatalt elsőfokú emberölés vádjával tartóztatták le. A hitközösség saját tagjait arra inti, hogy ezt a borzasztó tragédiát egyfajta tanmeseként fogják fel.
„Próbáljunk minden tragédiából tanulni. Voltak jelek? Voltak dolgok, amelyekre visszatekintve azt mondhatjuk: ‘Talán eljuttathattuk volna ezt az információt a megfelelő emberekhez.’ Rengeteg minden történik a fiatalok között, ami sajnos sokszor nem jut el senkihez” - nyilatkozták.
Az incidens kivizsgálása még folyamatban van.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre