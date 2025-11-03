RETRO RÁDIÓ

A templomban ölte meg nagymamáját egy 17 éves fiú, mindenkit megrázott a rémtett

Az áldozat 73 éves volt. A nagymama meggyilkolása megrázta a környéket.

Szerző: Alexa
Létrehozva: 2025.11.03. 05:30
Megölt egy georgiai nagymamát saját unokája egy helyi templomban. Az állítólagos incidens október 29-én történt az athéni Smith Chapel Holiness templomban, Monro megyében.

Tragikus mód életét vesztette a nagymama a templomban, unokája ölhette meg / Fotó: freepik.com (Illusztráció)

Meghalt a nagymama, unokája felelhet tettéért

Monroe megye halottkémje, Alan Gurley elmondta, hogy az áldozat a 73 éves Ollie Hamilton volt. Aznap a rendőrség délután 5 óra 45 perckor érkezett ki egy segélyhívásra. Az áldozatot a templom konyhájához vezető területen találták meg. Tragikus módon már a helyszínen halottnak nyilvánították. Az áldozat unokáját, a 17 éves Jadynn Hamiltont letartóztatták és vádat emeltek ellene az aznap esti haláleset miatt. A médiumok szerint beismerte a bűncselekményt.

Ahogy a nyomozás egyre tovább haladt, a bizonyítékok kezdtek egy bizonyos irányba mutatni. Egy fiatal férfi állítólag már a támadás után nem sokkal segítséget próbált kérni. Tegnap este végül előállítottuk őt [Jadynnt], és beismerte a bűncselekményt

- mondta Kevin Crook, Monroe megye seriffje.

A People cikke szerint a fiatalt elsőfokú emberölés vádjával tartóztatták le. A hitközösség saját tagjait arra inti, hogy ezt a borzasztó tragédiát egyfajta tanmeseként fogják fel. 

„Próbáljunk minden tragédiából tanulni. Voltak jelek? Voltak dolgok, amelyekre visszatekintve azt mondhatjuk: ‘Talán eljuttathattuk volna ezt az információt a megfelelő emberekhez.’ Rengeteg minden történik a fiatalok között, ami sajnos sokszor nem jut el senkihez”  - nyilatkozták.

Az incidens kivizsgálása még folyamatban van.

 

