„Attól féltem, hogy nem ébredek fel!” – Kórházi köntösben tett drámai vallomást a színésznő

„Egész éjjel nem aludtam az aggodalom miatt, de tudom, hogy biztonságban vagyok” – vallotta könnyeivel küszködve Stephanie az Instagramon, közvetlenül a műtétje előtt. A színésznő komoly elhatározásra jutott.

A színésznő mindenről őszintén mesélt

A 32 éves tévésztár kórházi köpenyben, smink nélkül beszélt követőihez, és őszintén elárulta, mennyire fél, hogy „nem ébred fel többé”.

„Ezeket a szörnyű, hatalmas implantátumokat évekkel ezelőtt tetettem be. Akkor semmi önbecsülésem nem volt. Azt hittem, ha nagy melleim lesznek, magabiztosabb és szexibb leszek. Bárcsak visszamehetnék az időben, és soha ne csináltattam volna meg” – mondta megtörten.

A kétgyermekes édesanya szerint az évek során sokat változott a szemlélete, ma már egészen másként látja a testét és a nőiességet: „Bárcsak soha nem nyúltam volna a testemhez, mert tökéletes voltam úgy, ahogy voltam, csak akkor nem láttam ezt.”

Pár órával később Stephanie már megkönnyebbülten jelentkezett be a kórházból: „Srácok, túl vagyok rajta! Ezek az őrült mellek eltűntek. Olyan boldog vagyok, hogy újra olyan vagyok, mint régen.”

A sztár ugyanakkor elismerte, hogy a gyógyulás még időbe telik: „Még duzzadt minden, de már most is annyira boldog vagyok. Ez egy új kezdet számomra.”

Az év elején Stephanie újra anyai örömök elé nézett: januárban megszületett kisfia, Samuel, akit párjával, Joe McKalroyjal közösen köszöntöttek. Az akkor még boldog pár megható üzenetben jelentette be a baba érkezését, ám azóta útjaik elváltak.

„A testemet megváltoztattam, de most a lelkemet gyógyítom.” – foglalta össze megrendítően a sztár.

Stephanie Davis története figyelmeztetés mindenkinek, aki a tökéletességet hajszolná: a valódi szépség nem a méretben, hanem az önelfogadásban rejlik.