Megpecsételte egy 12 éves fiú életét a balesete: „A szavak nem jönnek ki a száján”

Alig több mint egy hete, szeptember 7-én, egy 12 éves fiút, Brayton White-ot kórházba kellett szállítani egy gokart baleset miatt. Bár most már jobban van és a gyógyulás útján jár, apja szerint abban a pillanatban nem voltak biztosak benne, hogy túléli-e.

Gokart balesetben megsérült egy 12 éves fiú / Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

„Őszintén szólva, az elején nem tűnt túl ígéretesnek a helyzet. Nem tudtam, hogy valaha újra láthatom-e” – mondta Darren White, aki elmesélte azt is, hogy Brayton imád a szabadban lenni és időt tölteni a barátaival és a családjával, és éppen ezt tette, amikor balesete történt.

„Ő, a testvére és pár barátjuk kocsikáztak. Ő egy gokarttal ment egy barátjával és a testvérével, a másik barátja pedig egy Polaris Rangerrel. Egy dudorba ütközött, elvesztette az irányítását, és a testvére elé fordult, aki véletlenül elütötte” – magyarázta Darren.

Ez vár most a 12 éves fiúra

A testvére kihúzta Braytont, aki eszméletlen volt és a bal füle vérzett. Ekkor siettek segítségért.Mentőhelikopterrel szállították kórházba, ami során sikerült stabilizálni a fiatal állapotát. De kiderült, hogy eltört a kulcscsontja, többszörös törései vannak a bal kezében, eltört a halántékcsontja, és összenyomódott a koponyája... az orvosok azonnal műtőbe vitték. Szerencsére egy héttel később Brayton már sokkal jobban van, felkelt és járkál. Azonban még mindig vannak nehézségei, az orvosok DAI-t, vagyis diffúz axonális sérülést diagnosztizáltak nála.

„Tudja, mit akar mondani, de a szavak nem jönnek ki a száján. Tudja, hogy nem a megfelelő szavakat mondja, és ez nagyon összezavarja, dühös és frusztrált lesz” – mesélte Darren.

Ez azt jelenti, hogy Braytonnak be kell vonulnia egy rehabilitációs központba, amint a kórház talál neki egyet. A tinédzser egy harcos, és bár hosszú út áll előtte, szülei azt mondják, tudják, hogy erősebben fog kijönni belőle -írja a KWTX.