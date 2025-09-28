RETRO RÁDIÓ

Mászókáról lezuhant: életveszélybe került egy kisgyermek Tabon

A mentők rohantak a sérült kisgyermekért. Nyomozás indult az ügyben.

Szerző: K. C.
Létrehozva: 2025.09.28. 07:45
Módosítva: 2025.09.28. 08:54
Súlyos sérülést szenvedett egy kisgyermek Tabon, a Szent Gellért Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda udvarán – írta meg a Sonline.hu pénteken. A gyerek a beszámolók szerint leesett az udvaron elhelyezett mászókáról, és állapota miatt Pécsre kellett szállítani, ahol speciális műtétre volt szükség.

Óvodában sérült meg a kisgyermek / Fotó: Gé

A Sonline.hu szerkesztőségéhez eljuttatott olvasói levél szerint a baleset azért következhetett be, mert a mászóka nem volt szabályosan lehelyezve, és az óvoda udvara több szempontból is balesetveszélyes.

A Kaposvári Egyházmegye kommunikációs munkatársa megerősítette, hogy vizsgálják az ügyet. Annyit közöltek, valóban történt baleset, és egy gyermeket kórházi ellátásra szállítottak Tabról, de egyelőre nem tisztázott, hogy pontosan az óvodában sérült-e meg.

Kling Márk, az Egyházmegye médiamunkatársa végül nyilatkozott a vármegyei lapnak, elmondta, hogy megtették a szükséges intézkedéseket, valamint elindították az ügy belső kivizsgálását mind iskolai, mind fenntartói szinten. A vizsgálat lezárulta után újabb részleteket közöl a fenntartó.

 

