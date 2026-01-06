Nincs ennél aranyosabb: ilyen volt Vasvári Vivien kisfiának első szánkózása

A minap megérkezett, amire oly sokan vártak: a hó. Habár az igazi havazásnak mindenki az ünnepekkor örültek volna, a mostani, több centiméteres égi áldás így is nagy öröm. Fiatalok, családok rohantak szánkót venni, ha még nem volt és vették is irányba a havas lejtőket. Nem volt ez máshogy Vasvári Vivienéknél sem, ahol ráadásul a legkisebb, Liam, élete első szánkózásán esett túl.

Vasvári Vivienék szánkóztak a hóesésben. Fotó: Vasvári Tamás / MTI

Vasvári Vivienék szánkóztak a hóesésben

Az első szánkózás

- írta a sztármami legújabb Instagram-posztjához, amelyben természetesen fotót is megosztott a jeles alkalomról. Azon pedig jól látszik, a jól bebugyolált, overállban és sapkában lévő csöppség édesanyja közelségét élvezve, bekötve ül gyermekszánkójában, aminek talán Vivi még jobban örült, mint ő.

A nagycsaládnál ráadásul azok után jött a havazás miatti öröm, hogy pár napja még egy hatalmas szülinapi bulit is tartottak férjének, Zsigmondnak. Ennek alkalmából pedig Las Vegas-i ajándék útjuk mellett még egy érzelmes vallomást is szánt neki: