Nincs ennél aranyosabb: ilyen volt Vasvári Vivien kisfiának első szánkózása
A sztármamiék is kihasználták a hóesést.
A minap megérkezett, amire oly sokan vártak: a hó. Habár az igazi havazásnak mindenki az ünnepekkor örültek volna, a mostani, több centiméteres égi áldás így is nagy öröm. Fiatalok, családok rohantak szánkót venni, ha még nem volt és vették is irányba a havas lejtőket. Nem volt ez máshogy Vasvári Vivienéknél sem, ahol ráadásul a legkisebb, Liam, élete első szánkózásán esett túl.
Vasvári Vivienék szánkóztak a hóesésben
Az első szánkózás
- írta a sztármami legújabb Instagram-posztjához, amelyben természetesen fotót is megosztott a jeles alkalomról. Azon pedig jól látszik, a jól bebugyolált, overállban és sapkában lévő csöppség édesanyja közelségét élvezve, bekötve ül gyermekszánkójában, aminek talán Vivi még jobban örült, mint ő.
A nagycsaládnál ráadásul azok után jött a havazás miatti öröm, hogy pár napja még egy hatalmas szülinapi bulit is tartottak férjének, Zsigmondnak. Ennek alkalmából pedig Las Vegas-i ajándék útjuk mellett még egy érzelmes vallomást is szánt neki:
Te vagy A Férfi, akit mindig is kívánhattam magam mellé. Nálad jobb férjet, társat, barátot, és a gyermekeim számára szeretőbb, erősebb, biztonságot adóbb apát el sem tudnék képzelni. Köszönöm, hogy vagy nekünk, hogy vigyázol ránk, és hogy a szíved minden nap értünk dobog. Nagyon Szeretlek!
