Nincs ennél aranyosabb: ilyen volt Vasvári Vivien kisfiának első szánkózása

A sztármamiék is kihasználták a hóesést.

Szerző: B. V.
Létrehozva: 2026.01.06. 20:20
Vasvári Vivien szánkózás

A minap megérkezett, amire oly sokan vártak: a hó. Habár az igazi havazásnak mindenki az ünnepekkor örültek volna, a mostani, több centiméteres égi áldás így is nagy öröm. Fiatalok, családok rohantak szánkót venni, ha még nem volt és vették is irányba a havas lejtőket. Nem volt ez máshogy Vasvári Vivienéknél sem, ahol ráadásul a legkisebb, Liam, élete első szánkózásán esett túl.

Vasvári Vivienék szánkóztak a hóesésbe.
Vasvári Vivienék szánkóztak a hóesésben. Fotó: Vasvári Tamás /  MTI

Vasvári Vivienék szánkóztak a hóesésben

Az első szánkózás 

- írta a sztármami legújabb Instagram-posztjához, amelyben természetesen fotót is megosztott a jeles alkalomról. Azon pedig jól látszik, a jól bebugyolált, overállban és sapkában lévő csöppség édesanyja közelségét élvezve, bekötve ül gyermekszánkójában, aminek talán Vivi még jobban örült, mint ő.

A nagycsaládnál ráadásul azok után jött a havazás miatti öröm, hogy pár napja még egy hatalmas szülinapi bulit is tartottak férjének, Zsigmondnak. Ennek alkalmából pedig Las Vegas-i ajándék útjuk mellett még egy érzelmes vallomást is szánt neki:

Te vagy A Férfi, akit mindig is kívánhattam magam mellé. Nálad jobb férjet, társat, barátot, és a gyermekeim számára szeretőbb, erősebb, biztonságot adóbb apát el sem tudnék képzelni.  Köszönöm, hogy vagy nekünk, hogy vigyázol ránk, és hogy a szíved minden nap értünk dobog. Nagyon Szeretlek! 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
