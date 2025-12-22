Olvadoznak a rajongók: elképesztően aranyos családi fotókat mutatott Vasvári Vivien
Elbűvölő képpel jelentkezett a modell.
Vasvári Vivien számára a legfontosabb a családja, ezt mi sem bizonyítja jobban, hogy rengeteg tartalmat oszt meg a gyerekeiről a közösségi oldalán.
Vasvári Vivien elképesztően aranyos családi fotót mutatott
A gyönyörű modell most megint egy családi fotósorozattal jelentkezett, amellyel újra lenyűgözte a rajongóit. Vasvári Vivien egy olyan képeket tett közzé, amelyen az összes gyermeke látható grincs ruhába öltözve, a karácsonyfa mellett. A csinos anyuka így készül a karácsonyra.
A mi kis Grincseink, így kívánnak kellemes ünnepeket mindenkinek!
– olvasható Vasvári Vivien posztjában.
A rajongókat elbűvölték a fotók.
„Gyönyörűségek!” – fogalmazott az egyik hozzászóló.
„Drágaságok! Köszönjük szépen! Nektek is Áldott, Békés Karácsonyt és Boldog Új Évet kívánunk!” – írta egy másik követő.
„De aranyosak!” – jegyezte meg egy harmadik kommentelő.
Mutatjuk az aranyos fotókat Vasvári Vivien gyermekeiről:
