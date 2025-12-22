RETRO RÁDIÓ

Olvadoznak a rajongók: elképesztően aranyos családi fotókat mutatott Vasvári Vivien

Elbűvölő képpel jelentkezett a modell.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.22. 14:30
karácsony Vasvári Vivien

Vasvári Vivien számára a legfontosabb a családja, ezt mi sem bizonyítja jobban, hogy rengeteg tartalmat oszt meg a gyerekeiről a közösségi oldalán.

Vasvári Vivien
Vasvári Vivien megmutatta, hogyan készül a gyerekeivel a karácsonyra 
Fotó: Mediaworks-archív/Mediaworks-archív

Vasvári Vivien elképesztően aranyos családi fotót mutatott

A gyönyörű modell most megint egy családi fotósorozattal jelentkezett, amellyel újra lenyűgözte a rajongóit. Vasvári Vivien egy olyan képeket tett közzé, amelyen az összes gyermeke látható grincs ruhába öltözve, a karácsonyfa mellett. A csinos anyuka így készül a karácsonyra.

A mi kis Grincseink, így kívánnak kellemes ünnepeket mindenkinek!

– olvasható Vasvári Vivien posztjában.

A rajongókat elbűvölték a fotók.

„Gyönyörűségek!” – fogalmazott az egyik hozzászóló.

„Drágaságok! Köszönjük szépen! Nektek is Áldott, Békés Karácsonyt és Boldog Új Évet kívánunk!” – írta egy másik követő.

„De aranyosak!” – jegyezte meg egy harmadik kommentelő.

Mutatjuk az aranyos fotókat Vasvári Vivien gyermekeiről:

 

